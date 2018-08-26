İran'daki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

\u0130ran'\u0131n Kirman\u015fah eyaletine ba\u011fl\u0131 Tazeabad il\u00e7esinde meydana gelen 6,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc 300'den fazla ki\u015fi yaraland\u0131.,\u0130ran Acil M\u00fcdahale Kurumundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Tazeabad il\u00e7esinde meydana gelen depremde, 3 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, 300'den fazla ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,A\u00e7\u0131klamada \u00f6len vatanda\u015flardan birinin hamile kad\u0131n, di\u011ferinin ise kalp krizi ge\u00e7iren 70 ya\u015f\u0131nda bir adam oldu\u011fu ifade edildi. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015fiye ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131.,Bu arada Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Abdurr\u0131za Rahmani Fazli ve Kirman\u015fah Valisi Ho\u015feng Bazung ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Ruhani, deprem b\u00f6lgesindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcratle tamamlanmas\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131n ma\u011fduriyetinin giderilmesi talimat\u0131 verdi.,\u0130ran devlet televizyonunun haberinde \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Fazli'nin yar\u0131n deprem b\u00f6lgesine gidece\u011fi ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 denetleyece\u011fi, ayr\u0131ca ge\u00e7en y\u0131lki depremde y\u0131k\u0131lan ve yerine yap\u0131lan yeni evlerin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 da ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi bildirildi.,Irak-\u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131nda, 12 Kas\u0131m 2017'de meydana gelen 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde \u0130ran'\u0131n Kirman\u015fah eyaletinde 620 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.