İran'dan ABD'ye çağrı! "Geri dönün"

\u0130ran'dan ABD'ye kritik \u00e7a\u011fr\u0131!,\u0130ran devlet televizyonuna konu\u015fan Kas\u0131mi, ABD, Avrupa Birli\u011fi (AB) \u00fclkeleri ve n\u00fckleer anla\u015fmaya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.,N\u00fckleer anla\u015fmaya geri d\u00f6n\u00fclmesinin ABD i\u00e7in "en iyi se\u00e7enek" oldu\u011funu savunan Kas\u0131mi, ,"\u00dcmit ediyorum ki ABD b\u00f6lgeyi ve \u0130ran'\u0131 daha iyi tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. ,Ge\u00e7mi\u015fteki b\u00fcy\u00fck hatalara d\u00fc\u015fmez, \u00e7\u00fcnk\u00fc Ortado\u011fu'nun durumu \u00e7ok de\u011fi\u015fken ve hassas" oldu\u011funu belirtti.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n arzu etti\u011fi politikalar\u0131 uygulayamayaca\u011f\u0131n\u0131, d\u00fcnyadaki bir\u00e7ok devletin buna tepki g\u00f6sterdi\u011fini belirten Kas\u0131mi, n\u00fckleer anla\u015fma karar\u0131yla ABD'nin yaln\u0131zla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. ,Geri d\u00f6n\u00fcn...,Kas\u0131mi, AB \u00fclkelerinin ABD ile olan ili\u015fkileri nedeniyle Trump'\u0131n \u0130ran'a y\u00f6nelik politikalar\u0131n\u0131 bir dereceye kadar d\u00fczeltebilece\u011fini onu d\u00fcnya, Asya ve Ortado\u011fu siyasetine ili\u015fkin bilgilendirebileceklerini dile getirdi. ,Rusya, \u00c7in ve ilgili devletlerin Trump'\u0131 n\u00fckleer anla\u015fma konusunda "ikna edebilece\u011fini" ileri s\u00fcren Kas\u0131mi, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: , "Trump'\u0131n anlamas\u0131 ve ikna olmas\u0131 gereken husus; n\u00fckleer anla\u015fmaya geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn ABD i\u00e7in en iyi se\u00e7enek oldu\u011fudur. Ayr\u0131ca ba\u015far\u0131s\u0131z olan yapt\u0131r\u0131m politikalar\u0131n\u0131 da terk etmelidir. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu gibi ad\u0131mlar ABD'nin d\u00fcnya kamuoyundaki itibar\u0131n\u0131 zedelemektedir."