İran'dan Trump-Kim zirvesine tepki

\u0130ran H\u00fck\u00fbmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Muhammed Bak\u0131r Nubaht, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump i\u00e7in "U\u00e7akta att\u0131\u011f\u0131 bir Twitle anla\u015fmaya att\u0131\u011f\u0131 imzas\u0131n\u0131 geri \u00e7ekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor?" dedi.\r\n,\u0130ran H\u00fck\u00fbmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Muhammed Bak\u0131r Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'la Singapur'da yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesini ele\u015ftirdi.\r\n,Ba\u015fkent Tahran'daki bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Nubaht, "(Trump) U\u00e7akta att\u0131\u011f\u0131 bir Twitle anla\u015fmaya att\u0131\u011f\u0131 imzas\u0131n\u0131 geri \u00e7ekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor?" dedi.\r\n,ABD halk\u0131n\u0131n da Trump'tan rahats\u0131z oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcren Nubaht, "Bu adam ABD'nin bilin\u00e7li halk\u0131n\u0131n temsilcisi de\u011fildir? ABD halk\u0131 gelecek se\u00e7imlerde bu adamdan uzak olduklar\u0131n\u0131 ortaya koyacaklard\u0131r." \u015feklinde kaydetti.