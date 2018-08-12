İran'dan Türkiye'ye sürpriz çağrı

"Kendinizi yaln\u0131z hissetmeyin, daima yan\u0131n\u0131zda olaca\u011f\u0131z",\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 bask\u0131lara kar\u015f\u0131 T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,ZAR\u0130F DE DESTEK VERM\u0130\u015eT\u0130,'ZORLA DE\u011e\u0130\u015eT\u0130R\u0130LEMEZ',T\u00fcrkiye\u2019nin s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131ndan yap\u0131lan bask\u0131lara kar\u015f\u0131 mutlaka ba\u015far\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130ranl\u0131 S\u00f6zc\u00fc, "Milletlerin iradesi zorla ve bask\u0131yla de\u011fi\u015ftirilemez" \u015feklinde konu\u015ftu.,'\u0130Y\u0130 B\u0130R ORTAK OLAB\u0130L\u0130R\u0130Z',T\u00fcrkiye ve \u0130ran\u2019\u0131n olu\u015fan yeni \u015fartlarda birbirine gereken yard\u0131m\u0131 verebilece\u011fini kaydeden Kas\u0131mi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye'ye Trump'\u0131 k\u0131zd\u0131racak kritik \u00e7a\u011fr\u0131!\r\n,\u0130ran devlet televizyonunda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Kas\u0131mi, "T\u00fcrkiye yaln\u0131z de\u011fil. T\u00fcrk halk\u0131 kendini yaln\u0131z hissetmesin. Daima T\u00fcrklerin yan\u0131nda olaca\u011f\u0131z ve yapabilece\u011fimiz her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi haz\u0131r\u0131z" diye konu\u015ftu.,T\u00fcrk halk\u0131 kendini yaln\u0131z hissetmesin. Daima T\u00fcrklerin yan\u0131nda olaca\u011f\u0131z ve yapabilece\u011fimiz her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi haz\u0131r\u0131z" diye konu\u015ftu.