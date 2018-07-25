İran dünyaya duyurdu! Flaş Türk Lirası kararı

\u0130ran ila\u00e7 ithalat\u0131n\u0131 T\u00fcrk liras\u0131 \u00fczerinden yapacak.\r\n,\u0130ran d\u00fcnyaya duyurdu! Fla\u015f T\u00fcrk Liras\u0131 karar\u0131!\r\n,\u0130ranl\u0131 milletvekili \u0130lyas Hazreti,"T\u0131bbi malzeme ve ila\u00e7 ithalat\u00e7\u0131lar\u0131na d\u00f6viz tahsis etmek i\u00e7in al\u0131nan \u00f6nlemlerden biri \u00c7in ve T\u00fcrkiye`nin para birimleri olarak yuan ve liray\u0131 kullanmakt\u0131r." dedi.\r\n,\u0130ranl\u0131 milletvekili \u0130lyas Hazreti, ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 nedeniyle ila\u00e7 ve t\u0131bbi malzeme ithalat\u0131n\u0131n T\u00fcrk liras\u0131 ve \u00c7in yuan\u0131 \u00fczerinden yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,.,ABD'nin bankac\u0131l\u0131k yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 nedeniyle ila\u00e7 ve t\u0131bbi malzemelerin ithalat\u0131nda dolar kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u0130ranl\u0131 milletvekili Hazreti, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yuan ve lira \u00fczerinden ithalat yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Hazreti, "T\u0131bbi malzeme ve ila\u00e7 ithalat\u00e7\u0131lar\u0131na d\u00f6viz tahsis etmek i\u00e7in al\u0131nan \u00f6nlemlerden biri \u00c7in ve T\u00fcrkiye'nin para birimleri olarak yuan ve liray\u0131 kullanmakt\u0131r." dedi.\r\n,\u0130ran Meclis Haber Ajans\u0131 ICANA'ya g\u00f6re, ila\u00e7 ve t\u0131bbi ekipman temininde lira kullanan ithalat\u00e7\u0131lar\u0131n herhangi bir sorunla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Hazreti, "T\u00fcrk \u015firketler, \u0130ran ile riyal \u00fczerinden ticaret yapma imk\u00e2n\u0131 sa\u011flayacak bir anla\u015fmaya haz\u0131rlan\u0131yorlar." ifadesini kulland\u0131.\r\n