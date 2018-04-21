İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı

\u0130ran\u2019\u0131n son teklifi \u00fclkesinde ya\u015fayan T\u00fcrkler taraf\u0131ndan olduk\u00e7a tepki ald\u0131.,\u0130ran, Rusya\u2019ya Fars\u00e7a ve Rus\u00e7a'n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak iki \u00fclkedeki okullarda "ikinci dil" olarak \u00f6\u011fretilmesi teklifinde bulundu. \u0130ran resmi ajans\u0131 IRNA'n\u0131n haberine g\u00f6re, Rusya'n\u0131n ba\u015fkenti Moskova'y\u0131 ziyaret eden \u0130ran E\u011fitim ve \u00d6\u011fretim Bakan\u0131 Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve E\u011fitim Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Nikonov'a Fars\u00e7a ve Rus\u00e7a'n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak iki \u00fclkedeki okullarda ikinci dil olarak \u00f6\u011fretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya E\u011fitim Bakan\u0131 ile de payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBethai, "\u0130ran h\u00fck\u00fcmeti, ikinci dil olarak \u0130ngilizce'nin tekelini k\u0131rmay\u0131 ve di\u011fer dilleri \u00f6zellikle de Rus\u00e7a'y\u0131 \u00fclkede yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefliyor." dedi. Duma Meclisi Bilim ve E\u011fitim Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Nikonov'un da \u00fclkesinin teklife olumlu bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, baz\u0131 Rus e\u011fitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak \u00f6\u011fretilen \u00c7in diliyle birlikte Fars\u00e7a \u00f6\u011fretiminin de planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya kayd\u0131r\u0131n...,\u0130ran, Rusya\u2019ya Fars\u00e7a ve Rus\u00e7a'n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak iki \u00fclkedeki okullarda "ikinci dil" olarak \u00f6\u011fretilmesi teklifinde bulundu. \u0130ranl\u0131 T\u00fcrkler, h\u00fck\u00fcmetin okullarda T\u00fcrk\u00e7e yerine Rus\u00e7a \u00f6\u011fretme teklifine sosyal medya \u00fczerinden tepki g\u00f6sterdi\r\n,\u0130ran'\u0131n, Rusya\u2019ya Fars\u00e7a ve Rus\u00e7a'n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak iki \u00fclkedeki okullarda "ikinci dil" olarak \u00f6\u011fretilmesi teklifinde bulunmas\u0131, uzun y\u0131llard\u0131r T\u00fcrk\u00e7e'nin ikinci dil olarak \u00f6\u011fretilmesini talep eden \u0130ranl\u0131 T\u00fcrklerin tepkisine neden oldu. \u0130ran'\u0131n 80 milyonluk n\u00fcfusunun yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131n\u0131 olu\u015fturan \u0130ranl\u0131 T\u00fcrkler, h\u00fck\u00fcmetin T\u00fcrk\u00e7e yerine okullarda Rus\u00e7a \u00f6\u011fretme teklifine sosyal medya \u00fczerinden tepki g\u00f6sterdi.