İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

\u0130ran, g\u00f6stericiler taraf\u0131ndan Basra\u2019daki Ba\u015fkonsoloslu\u011funun yak\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Irak'la aras\u0131ndaki \u015eelam\u00e7e S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'n\u0131 kapatt\u0131.,Irak yerel medyas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, \u0130ran Basra Ba\u015fkonsoloslu\u011funun yak\u0131lmas\u0131 \u00fczerine kentin g\u00fcneyindeki s\u0131n\u0131r kap\u0131s\u0131 \u015eelam\u00e7e\u2019yi kapatt\u0131.,Basra\u2019da devam eden g\u00f6steriler s\u0131ras\u0131nda bir grup g\u00f6sterici, bug\u00fcn \u0130ran\u2019\u0131n Basra Ba\u015fkonsoloslu\u011funu ate\u015fe vermi\u015fti.,\u00d6te yandan Irak Meclisi de 12 May\u0131s'taki se\u00e7imlerin galibi Mukteda es-Sadr'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine Basra'da ya\u015fanan olaylarla ilgili yar\u0131n i\u00e7in "ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplant\u0131" karar\u0131 alm\u0131\u015f, meclis bas\u0131n ofisinden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yar\u0131n d\u00fczenlenecek acil oturuma Ba\u015fbakan Haydar el-\u0130badi ve ilgili bakanlar\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 duyurulmu\u015ftu.,Basra halk\u0131n\u0131n 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmad\u0131\u011f\u0131, elektrik ve su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131, i\u015fsizlik ve yolsuzluk" gibi gerek\u00e7elerle d\u00fczenledi\u011fi g\u00f6sterilerin \u015fiddeti son g\u00fcnlerde artm\u0131\u015ft\u0131.,Olaylar\u0131 bast\u0131rmak i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ate\u015f sonucu \u015fu ana kadar 20'den fazla g\u00f6sterici hayat\u0131n\u0131 kaybederken y\u00fczlerce ki\u015fi yaraland\u0131.