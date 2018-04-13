İran: İsrail'i yok ederiz

Rusya merkezli Sputnik'in Fars Haber Ajans\u0131'na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, \u0130ran lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131 Ordusu'na ba\u011fl\u0131 Kud\u00fcs G\u00fc\u00e7leri'ndeki temsilcisi bu tehdide cevap verdi.\r\n,Hamaney'in temsilcisi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "\u0130srail, kalle\u015f varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmek istiyorsa, aptalca hareketlerden ka\u00e7\u0131nmal\u0131. \u0130ran'a bu konuda gerek\u00e7e verirlerse, Tel Aviv ve Hayfa yok olacakt\u0131r. \u0130ran, \u0130srail'i yok edebilir" dedi. \r\n,Bu mesaja jet bir cevap veren \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Benyamin Netanyahu da "\u0130srail'in kararl\u0131\u011f\u0131n\u0131 test etmeyin" de\u011ferlendirmesinde bulunmu\u015ftu.,Suriye'de ABD ve Rusya aras\u0131ndaki vekalet sava\u015f\u0131 tansiyonu y\u00fckseltirken, \u0130srail ve \u0130ran aras\u0131ndaki gerilim de t\u0131rman\u0131\u015fa ge\u00e7ti.\r\n,Son olarak ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u0130srail Savunma Bakan\u0131 Avigdor Lieberman, net bir \u015fekilde \u0130ran taraf\u0131ndan \u00fclkesine kar\u015f\u0131 bir tehdit bulunmas\u0131 durumunda Be\u015f\u015far Esad'a suikast d\u00fczenleyeceklerini ifade etmi\u015fti.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Suriye'de Esad rejimine ait hava \u00fcss\u00fcne d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da \u0130ran'a ba\u011fl\u0131 askerler de hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, Tahran y\u00f6netimi bu sald\u0131r\u0131n\u0131n cevaps\u0131z kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.\r\n