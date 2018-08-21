İran kararını verdi: ABD'siz devam edeceğiz ama...

ABD'siz devam edece\u011fiz ama...,\u0130ran Meclisi Ulusal G\u00fcvenlik ve D\u0131\u015f Politika Komisyonunda milletvekillerinin son geli\u015fmelerle ilgili sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Cevad Zarif, \u00e7\u0131k\u0131\u015fta gazetecilere a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Zarif, n\u00fckleer anla\u015fman\u0131n ABD olmadan da Rusya, \u00c7in, \u0130ngiltere, Fransa ve Almanya ile devam edece\u011fini yineleyerek, AB \u00fclkelerinin bu konuda daha somut ve pratik ad\u0131mlar atmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti.,.,Zarif, AB \u00fclkelerinin, ABD\u2019ye kendi bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131 dayatmas\u0131 durumunda maliyetine katlanmak zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermesinin herkes i\u00e7in faydal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 savundu.,AB \u00fclkelerinin bankac\u0131l\u0131k ve \u0130ran\u2019a yat\u0131r\u0131m yapacak \u015firketleri korumayla ilgili olumlu ve g\u00fczel ad\u0131mlar att\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Zarif, bu gibi ad\u0131mlar\u0131n uygulama a\u015famas\u0131na ge\u00e7mesinin ve daha fazla zaman kaybedilmemesinin kendileri i\u00e7in \u00f6nem arz etti\u011fini kaydetti. ,\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Muhammed Cevad Zarif, n\u00fckleer anla\u015fman\u0131n ABD\u2019siz devam edece\u011fini ancak AB \u00fclkelerinin daha pratik ad\u0131mlar atmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,\u0130ran karar\u0131n\u0131 verdi!