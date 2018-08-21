İran lideri Ruhani'den Türkiye'ye flaş teklif!

Beklenmedik teklifi b\u00f6yle duyurdu...,\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani, kom\u015fu ve dost \u00fclkeler olarak T\u00fcrkiye ile \u0130ran'\u0131n savunma sanayisi alan\u0131nda i\u015f birli\u011fi yapabilece\u011fini ve sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 \u00fcretebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kom\u015fu ve dost \u00fclkelerden T\u00fcrkiye ve Pakistan ile savunma alan\u0131nda i\u015f birli\u011fi yapabileceklerini vurgulayan \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131, bu \u00fclkelerin birlikte \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 durumunda sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 \u00fcretebileceklerini ve daha fazlas\u0131n\u0131 da yapabilecek kapasitelerinin oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,\u0130ran liderinden b\u00fcy\u00fck ses getirecek s\u00f6zler!,Ruhani ayr\u0131ca, ABD'nin d\u00fcnyada "g\u00fcvenilmez" bir devlet oldu\u011funu savunarak, "ABD, \u0130ran'a sald\u0131rmas\u0131 durumunda maliyetinin kendileri i\u00e7in \u00e7ok a\u011f\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi biliyor." dedi.\r\n\r\n,Bu arada sava\u015f jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, HUD g\u00f6stergeler, \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 radarlar, ak\u0131ll\u0131 harita okuma \u00f6zelliklerinin oldu\u011fu ve \u00e7ift kabinli \u00fcretildikleri a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,AA,Ba\u015fkent Tahran'da d\u00fczenlenen "Kevser" sava\u015f jeti tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Ruhani, ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 ve kom\u015fu \u00fclkelerle ili\u015fkilere dair de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,Savunma sanayisinde maliyeti d\u00fc\u015f\u00fck ve etki g\u00fcc\u00fc y\u00fcksek silahlar \u00fcretmek istediklerini belirten Ruhani, \u0130ran olarak bu sahada gittik\u00e7e g\u00fc\u00e7lendiklerini ifade etti.\r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 ele\u015ftiren Ruhani, \u0130ran'\u0131n kom\u015fu \u00fclkelerle daha fazla i\u015f birli\u011finden yana oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n