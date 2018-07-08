İran, Suriye'deki askerî varlığını sürdürecek

\u0130ran Meclis Ba\u015fkan\u0131 Ali Laricani'nin \u00f6zel yard\u0131mc\u0131s\u0131 H\u00fcseyin Emir Abdullahiyan, \u0130ran'\u0131n Suriye'deki asker\u00ee varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n devam edece\u011fini duyurdu.\r\n,\u0130ran'\u0131n yar\u0131 resm\u00ee ajans\u0131 Tesnim'in haberine g\u00f6re, Suriye'de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'\u0131n yenilmesinden sonra \u0130srail'in hakimiyet kurmak istedi\u011fini dile getiren \u0130ran Meclis Ba\u015fkan\u0131 Ali Laricani'nin Uluslararas\u0131 \u0130\u015fler \u00d6zel Yard\u0131mc\u0131s\u0131 H\u00fcseyin Emir Abdullahiyan, "buna engel olmak i\u00e7in \u0130ran'\u0131n bu \u00fclkedeki asker\u00ee varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n devam edece\u011fini" s\u00f6yledi.\r\n,Abdullahiyan, "\u0130ran'\u0131n asker\u00ee dan\u0131\u015fmanlar\u0131 Suriye'deki g\u00f6revlerine ayn\u0131 \u015fekilde devam edecek." dedi.\r\n,\u0130ran'\u0131n Suriye'nin g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki asker\u00ee mevcudiyetinden rahats\u0131z olan \u0130srail'in Rusya ile Tahran y\u00f6netimine ba\u011fl\u0131 t\u00fcm asker\u00ee unsurlar\u0131n b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.\r\n,Bat\u0131 medyas\u0131nda, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, 16 Temmuz'da Finlandiya'n\u0131n Helsinki kentinde bir araya gelece\u011fi Rusya lideri Vladimir Putin'den, \u0130ran'\u0131n Suriye'den tamamen \u00e7ekilmesi i\u00e7in yard\u0131m isteyece\u011fine ili\u015fkin haberler yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130ran devletinin \u00f6nemli isimlerinden say\u0131lan Abdullahiyan, \u00f6nceki cumhurba\u015fkan\u0131 Mahmud Ahmedinejad ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani d\u00f6nemlerinde \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nda \u00fcst d\u00fczey g\u00f6revlerde bulunmu\u015ftu.\r\n