İran ve Rusya birbirine düştü: Bizi kimse Suriye'den çıkaramaz

\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kas\u0131m Behrami, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in \u0130ran'\u0131n Suriye'den \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki iddialar\u0131 cevaplad\u0131.\r\n,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Putin, per\u015fembe g\u00fcn\u00fc So\u00e7i'de Be\u015f\u015far Esad ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmede, yabanc\u0131 silahl\u0131 g\u00fc\u00e7lerin Suriye topraklar\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n,Ba\u015fkent Tahran'daki bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplayan Behrami, "Rusya yabanc\u0131 g\u00fc\u00e7lerin Suriye'den \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istiyor. Rusya'n\u0131n \u0130ran'\u0131 Suriye'den \u00e7\u0131kmaya zorlamas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?" sorusuna kar\u015f\u0131l\u0131k, "Kimse \u0130ran'\u0131 bir \u015feye zorlayamaz. \u0130ran, gerekti\u011fi kadar ve Suriye devleti istedi\u011fi s\u00fcrece yard\u0131mlar\u0131na devam edecektir." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,ABD'nin n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan \u0130ran'\u0131n anla\u015fmaya taraf olan Avrupa \u00fclkeleriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine de de\u011finen Behrami, s\u00f6ze de\u011fil uygulamaya bakacaklar\u0131n\u0131 belirterek Avrupa \u00fclkelerinden daha kararl\u0131 ad\u0131mlar beklediklerini s\u00f6yledi.\r\n