İranlı Tuğgeneral Suriye'de öldürüldü

\u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131 Ordusu'na mensup Tu\u011fgeneral \u015eahroh Dayipur, Suriye'nin Deyrizor iline ba\u011fl\u0131 Bukemal il\u00e7esinde kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir operasyonda \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131 Ordusu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Dayipur'un d\u00fcn Bukemal il\u00e7esinde "askeri dan\u0131\u015fman" olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir operasyonda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi.\r\n,\u0130ranl\u0131 generalin \u0130ran-Irak sava\u015f\u0131 gazilerinden oldu\u011fu belirtilen a\u00e7\u0131klamada, Dayipur'un Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131 Ordusu'nda \u00e7e\u015fitli birimlerde komutanl\u0131klar \u00fcstlendi\u011fi ifade edildi.\r\n,Esad rejimi, Temmuz 2014'te ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'\u0131n kontrol\u00fcne ge\u00e7en Bukemal il\u00e7esini ge\u00e7en y\u0131l kas\u0131m ay\u0131nda Rusya ve \u0130ran'\u0131n deste\u011fiyle ele ge\u00e7irdi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.