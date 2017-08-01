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15 TEMMUZ
İrem Derici'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
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Bir süredir aşırı zayıflığı yüzünden sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen ünlü popçu İrem Derici, bu akşam program çekimi öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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