İrem Derici, ezan sesini duyunca öyle bir şey yaptı ki...

.,Muhabirler bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,Bodrum konseri \u00f6ncesi bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131\u011f\u0131 Derici, ezan sesini duyunca gazetecilere "Ezan bitsin ondan sonra r\u00f6portaj\u0131m\u0131za kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerden devam edelim. \u00dcst\u00fcne konu\u015fmayal\u0131m" dedi. ,Ezan\u0131 dinleyen Derici daha sonra r\u00f6portaj\u0131na kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti.,Evden \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu y\u00fczden hayat\u0131nda biri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130rem Derici "D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yorum. ,D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmay\u0131nca yeni bir insanla tan\u0131\u015fm\u0131yorum. Kimseyle tan\u0131\u015fmay\u0131nca bir fl\u00f6rt durumu olmuyor. ,R\u00f6portaj verirken ezan okununca \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki...,Benim \u015fu an kargo getiren biri ya da sipari\u015f getiren birine ilk g\u00f6r\u00fc\u015fte a\u015f\u0131k olmam laz\u0131m. D\u0131\u015far\u0131dan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm tek insan genelde, eve kargo ya da sipari\u015f getiren kargocular ve kuryeler oluyor. O y\u00fczden a\u015f\u0131k olacak vaktim bile yok. Kimseyi g\u00f6rm\u00fcyorum zaten" dedi.\r\n\r\n