İş arayanlara müjde! 53 bin personel alınacak... İşte ayrıntılar

Kamu kurumlar\u0131 53 bin personel al\u0131m\u0131 i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.,Adalet te\u015fkilat\u0131 ve cezaevi personelinin y\u00fck\u00fcn\u00fc azaltmak i\u00e7in 15 bin personel al\u0131nacak. ,Bin adli hakim ve savc\u0131 i\u00e7in Aral\u0131k'ta ba\u015fvurular olacak. 100 idari yarg\u0131 hakimi al\u0131nacak., 20 bin s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen al\u0131m\u0131 i\u00e7in \u00f6n ba\u015fvurular 19-23 Kas\u0131m'da yap\u0131lacak., Ayr\u0131ca \u0130\u015eKUR arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bin 12 engelli i\u015f\u00e7i ve 528 eski h\u00fck\u00fcml\u00fc i\u015f\u00e7i olmak \u00fczere bin 540 s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i al\u0131nacak. Ba\u015fvuru s\u00fcreci ba\u015flad\u0131.,3 bin komiser yard\u0131mc\u0131s\u0131 aday\u0131 \u00f6\u011frenci al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak. ,\u00d6n ba\u015fvurular 19 Eyl\u00fcl'e kadar al\u0131nacak. ,\u0130\u015eKUR arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 5 bin 298 s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i alacak.,Ayr\u0131ca 7 bin bek\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak.