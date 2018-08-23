İş arayanlara müjde! Bin personel daha alınacak...

D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc havaliman\u0131 bu y\u0131l hizmete a\u00e7\u0131lacak.,\u0130\u015f arayanlara b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!,\u0130stanbul'daki yeni havaliman\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmak \u00fczere 1000 ki\u015fi daha i\u015fe al\u0131nacak., \u0130\u015fte detaylar... \r\n\r\n,Tamamland\u0131\u011f\u0131nda 200 milyon yolcu kapasitesiyle d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havaliman\u0131 olacak \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019n\u0131n g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flayacak g\u00fcvenlik timi i\u00e7in g\u00fcvenlik \u015firketi Mecidiyek\u00f6y ofisinden sonra \u0130stanbul\u2019un Avc\u0131lar il\u00e7esinde de irtibat ofisi a\u00e7t\u0131. ,D\u00fcnyan\u0131n s\u0131f\u0131rdan yap\u0131lan en b\u00fcy\u00fck havaliman\u0131n\u0131 koruyacak g\u00fcvenlik timinde yer almak i\u00e7in aranan \u00f6zelliklerin ba\u015f\u0131nda; 5188 say\u0131l\u0131 yasaya g\u00f6re \u00f6zel g\u00fcvenlik kimlik kart\u0131na sahip olmak ve vardiyal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fabilmek geliyor.\r\n\r\n,Bu \u015fartlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra askerlik hizmetini tamamlam\u0131\u015f veya tecilli, diksiyonu d\u00fczg\u00fcn ve s\u00f6zl\u00fc ileti\u015fim kabiliyeti y\u00fcksek kad\u0131n ve erkek adaylar i\u015f ba\u015fvurular\u0131n\u0131 30 Eyl\u00fcl tarihine kadar yapabilecekler.\r\n\r\n,Adaylar bu s\u00fcre\u00e7leri ba\u015far\u0131yla ge\u00e7tikten sonra Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck alt yap\u0131 projesi olan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019n\u0131n 29 Ekim 2018 tarihindeki a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kadar i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitimlerini tamamlamak ve havaliman\u0131 g\u00fcvenli\u011finde tecr\u00fcbe kazanmak \u00fczere Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda i\u015fe ba\u015fl\u0131yor. ,\u0130\u015f ba\u015f\u0131 yapan kad\u0131n ve erkek g\u00fcvenlik g\u00f6revlileri iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak \u00fccretsiz ve maksimum 4 ki\u015filik lojmanlar ile sosyal alan tahsisinden faydalanabiliyor., 3 bin 500 ki\u015fiden olu\u015facak ekibin Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n yakla\u015f\u0131k 2 kat\u0131, Esenbo\u011fa\u2019da \u00e7al\u0131\u015fan g\u00fcvenlik ekibinin ise 6 kat\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fckte olaca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,.