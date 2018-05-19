İş görüşmesine sadece 19 kişi gitti

Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi\u2019nin Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan \u2018\u0130stihdam Seferberli\u011fi\u2019 kapsam\u0131nda d\u00fczenledi\u011fi i\u015f\u00e7i-i\u015fveren bulu\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Bursa'da i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde \u015fa\u015f\u0131rtan bir olay ya\u015fand\u0131.,Firman\u0131n kriterleri do\u011frultusunda b\u00fcnyesindeki \u2018\u0130stihdam Masas\u0131\u2019na kay\u0131tl\u0131 7 bin 700 ki\u015fiyi Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasar\u0131m Merkezi\u2019ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fmeye davet eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi\u2019ne ise 19 ki\u015fi m\u00fcracaat ederek firma yetkilileri ile g\u00f6r\u00fc\u015fme sa\u011flad\u0131. G\u00f6r\u00fc\u015fmeye gelen 19 ki\u015finin uygun kriterleri olu\u015fturmas\u0131 halinde i\u015f ba\u015f\u0131 yapaca\u011f\u0131 bildirildi.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan \u2018\u0130stihdam Seferberli\u011fi\u2019ne katk\u0131 sa\u011flamaya devam ediyor. \u2018\u0130stihdam Fuar\u0131\u2019, \u2018Engelli \u0130stihdam Seferberli\u011fi Bulu\u015fmas\u0131\u2019 gibi \u00f6nemli projelerle binlerce insana i\u015f imkan\u0131 sa\u011flayan Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi\u2019nin i\u015f\u00e7i-i\u015fveren bulu\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. Son olarak Global Bilgi Turkcell firmas\u0131 ile sa\u011flanan i\u015f birli\u011fi \u00e7er\u00e7evesinde 800 ki\u015finin i\u015f sahibi olaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede firma temsilcileri ile i\u015f arayanlar bir araya getirilece\u011fi bildirildi.