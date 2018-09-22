İş hayatında yeni dönem

Yeni Ekonomi Program\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda da \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikleri \u00f6ng\u00f6rd\u00fc. Peki, yeni d\u00fczenlemede neler var? ,Esnek \u00e7al\u0131\u015fmayla ilgili hangi d\u00fczenlemeler olacak? ,\u00d6zellikle milyonlarca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 ilgilendiren k\u0131dem tazminat\u0131 reformu s\u00fcrpriz bir \u015fekilde programda yer ald\u0131. ,K\u0131dem tazminat\u0131ndaki de\u011fi\u015fiklikler neler? ,\u0130\u015fte Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Yeni Ekonomik Program'da yer alan \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131yla ilgili yenilikler...,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Yeni Ekonomi Program\u0131 3 y\u0131ll\u0131k yol haritas\u0131n\u0131 belirlerken \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ile ilgili de \u00e7ok \u00f6nemli yenilikleri i\u00e7erdi. ,Kamu personelinin performans \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc, zorunlu BES, esnek \u00e7al\u0131\u015fma gibi bir\u00e7ok yenilik programda yer ald\u0131. Programda i\u015fsizlik i\u00e7in kademeli bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcrken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.,Programda "Sosyal taraflar\u0131n mutabakat\u0131yla k\u0131dem tazminat\u0131 reformu ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir" ifadesi kullan\u0131ld\u0131.,\u00dc\u00e7 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nemde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n, i\u015fverenlerin ve kamunun bir araya gelece\u011fi bir mutabakatla k\u0131dem tazminat\u0131 sorunu \u00e7\u00f6z\u00fclecek.,Anneler i\u00e7in uygulanan yar\u0131 zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma devam ederken programda buna ilave olarak esnek \u00e7al\u0131\u015fma da yer ald\u0131. Programda "Hizmetin \u00f6zelli\u011fine g\u00f6re uygulanacak esnek \u00e7al\u0131\u015fma modelleri ile \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n i\u015f-ya\u015fam dengesini kurarak aile ve sosyal ya\u015famlar\u0131na, kurs ve e\u011fitim programlar\u0131na daha fazla vakit ay\u0131rabilmeleri sa\u011flanacak., Kamu kurumlar\u0131n\u0131n esnek \u00e7al\u0131\u015fma ile i\u015f tatmini ve verimi y\u00fcksek i\u015fg\u00fcc\u00fcne sahip olmalar\u0131 sa\u011flanacak" denildi. B\u00f6ylece memurlar evden \u00e7al\u0131\u015fabilecek.,Kamu personel rejiminde de k\u00f6kl\u00fc de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n ipu\u00e7lar\u0131 programda yer ald\u0131. Memurlar i\u00e7in yetenek \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc, tekrar yerle\u015ftirme ve norm kadro \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131, personelin \u00f6d\u00fcl ve performans sistemleri vas\u0131tas\u0131yla etkin y\u00f6netimi sa\u011flanaca\u011f\u0131 belirtildi.,B\u00f6ylece verimlilik esas\u0131na g\u00f6re daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fan memurun y\u00fckselmesi kolayla\u015facak. Norm kadro \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ile de kurumlar\u0131n personel say\u0131lar\u0131na standart getirilecek.,45 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n tasarruf sa\u011flamalar\u0131 maksad\u0131yla getirilen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Sosyal yard\u0131m faydalan\u0131c\u0131s\u0131 vatanda\u015flar\u0131n di\u011fer kamu hizmetlerine eri\u015fimleri art\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n