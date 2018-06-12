İş kanununa göre bayramda çalışanlar çift yevmiye alabiliyor

Bayramda \u00e7al\u0131\u015facaklar dikkat! Bu haber sizleri ilgilendiriyor. \u0130\u015f kanununa g\u00f6re bayramda \u00e7al\u0131\u015fanlar \u00e7ift yevmiye al\u0131yor. \u0130\u015fte detaylar...\r\n,Her bayram oldu\u011fu gibi bu bayramda da \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda kalacak 100 binlerce vatanda\u015f bulunuyor. \u0130\u015fin devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu gerekiyor.,Ancak \u0130\u015f Kanunu, bayramda izin yapmay\u0131p \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u00fccret a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00f6zetiyor. \u0130\u015f\u00e7ilerin de en \u00e7ok merak etti\u011fi konu bu. Peki ne kadar \u00f6denir? \u00d6denecek \u00fccret, \u0130\u015f Kanunu\u2019nun 47\u2019nci maddesinde d\u00fczenlenmi\u015f durumda.\r\n,Yasaya g\u00f6re; ulusal bayram ve genel tatil g\u00fcnlerinde \u00e7al\u0131\u015fmayana o g\u00fcn\u00fcn \u00fccreti \u00f6deniyor. Tatil yapmayarak \u00e7al\u0131\u015fanlara ise \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan her g\u00fcn i\u00e7in bir g\u00fcnl\u00fck ek \u00fccret (yevmiye) \u00f6denmek zorunda.,Zaml\u0131 \u00fccret \u00f6demesi, \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck bayram s\u00fcresi ile Arife g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fleden sonra yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da kapsayacak \u015fekilde ayarlan\u0131yor.\r\n,Al\u0131nacak \u00fccreti bir \u00f6rnekle a\u00e7\u0131klayal\u0131m. Ayl\u0131k net maa\u015f\u0131 2100 lira olan bir i\u015f\u00e7i bayram\u0131n ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015facak olsun. Tatil yapmayarak \u00e7al\u0131\u015fan bu i\u015f\u00e7inin g\u00fcnl\u00fck \u00fccreti (2100\/30) 70 lira olacak.,B\u00f6ylece iki g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7iye ek 140 lira daha \u00f6denecek. \u0130\u015f\u00e7i 2400 lira yerine 2540 lira maa\u015f alacak. \u00dccreti saatlik \u00f6denenler de ayn\u0131 \u015fekilde 2 kat \u00fccret alacak.\r\n,Bayram i\u00e7in \u00f6denen fazla mesai, har\u00e7l\u0131k ya da ikramiyeler k\u0131dem tazminat\u0131 hesab\u0131nda da kullan\u0131l\u0131yor.,S\u00f6z konusu \u00f6demeler e\u011fer d\u00fczenli olarak her bayramda yap\u0131l\u0131yorsa, bu \u00f6denen paralar i\u015f\u00e7inin toplam kazan\u00e7lar\u0131na dahil ediliyor ve tazminat\u0131 art\u0131r\u0131yor. Burada \u00f6nemli olan husus bayram \u00f6demesinin bir kez de\u011fil s\u00fcrekli hale gelmi\u015f olmas\u0131.\r\n,Bayram ve genel tatil g\u00fcnlerinde \u00e7al\u0131\u015fmak istemeyen i\u015f\u00e7iler i\u015fverenleri taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fmaya zorlanamaz. Zorlanan i\u015f\u00e7i hakl\u0131 sebeple kendi iste\u011fiyle i\u015ften ayr\u0131l\u0131p k\u0131dem tazminat\u0131n\u0131 alabilir. E\u011fer i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinde bayramlarda \u00e7al\u0131\u015fmaya izin veren bir h\u00fck\u00fcm varsa, i\u015f\u00e7i bayramda \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda. Bunu bilmeden \u2018\u00c7al\u0131\u015fm\u0131yorum\u2019 diyen i\u015f\u00e7i 2 g\u00fcn \u00fcst \u00fcste i\u015fe gitmezse k\u0131demsiz i\u015ften at\u0131labilir.,Yarg\u0131tay\u2019\u0131n son karar\u0131 ise bayramda \u00e7al\u0131\u015f\u0131p daha sonraki g\u00fcnlerde izin yapt\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7ilerle ilgili. Kararda, \u201c\u0130\u015f\u00e7i tatil g\u00fcnleri \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015fsa bunun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ek \u00fccret \u00f6denmeli. Bu \u00e7al\u0131\u015fma kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda izin kulland\u0131r\u0131lmas\u0131, tatil \u00fccretine hak kazanamayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermez. Zira tatil \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 serbest zaman veya izin kulland\u0131r\u0131lmas\u0131 yasaya uygun de\u011fil\u201d denildi.