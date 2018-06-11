İsa Karakaş'tan önemli analiz

Gazetemizin Yazar\u0131 \u0130sa Karaka\u015f, ''\u0130\u015fte en cazip te\u015fvik: Devlet i\u015f\u00e7inin \u00fccretini, primini ve vergisini \u00f6d\u00fcyor'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda \u00f6nemli detaylar payla\u015ft\u0131.\r\n,\u0130stihdam\u0131n art\u0131r\u0131larak i\u015fsizli\u011fin azalt\u0131lmas\u0131, mesle\u011fi olmayanlara i\u015fsizlerin meslek sahibi yap\u0131lmas\u0131, i\u015f g\u00fcc\u00fcn\u00fcn verimlili\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131, stratejik sekt\u00f6rlerin desteklenmesi, i\u015fverenleri ve \u00fcretimi desteklemek amac\u0131yla devlet destekleri ve te\u015fvik programlar\u0131 hayati \u00f6neme sahip bulunmaktad\u0131r.\r\n,\u00dclkemizde 2004 y\u0131l\u0131na kadar olan d\u00f6nemde \u00fcreten kesime, istihdama i\u015f yerlerine neredeyse hi\u00e7bir SSK\/SGK deste\u011fi yoktu. ,2018 y\u0131l\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere yeni te\u015fvikler y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe kondu. Bu te\u015fviklerden \u00f6zellikle esnaf-sanatk\u00e2r ve k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015f yerlerini desteklemek maksad\u0131yla uygulanmaya konan te\u015fvik her y\u00f6nden \u00e7ok cazip.,Bu te\u015fvikte 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in ge\u00e7erli olan asgari \u00fccret esas al\u0131narak verilecek olan SGK primi, vergi ve \u00e7al\u0131\u015fan \u00fccretleri belirlenmektedir. Asgari \u00fccreti a\u015fan \u00fccret k\u0131s\u0131mlar\u0131 i\u00e7in destek s\u00f6z konusu de\u011fildir. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacak en fazla iki sigortal\u0131 i\u00e7in bu te\u015fvikten yararlanabilir.\r\n,Ge\u00e7erli asgari \u00fccret \u00fczerinden bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n i\u015fverene ayl\u0131k toplam maliyeti 2.486,14 TL\u2019dir. \r\n,Bu destek her ay i\u00e7in olmay\u0131p sigortal\u0131n\u0131n i\u015fe al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ay\u0131 takip eden ilk aydan ba\u015flamak \u00fczere her ikinci ay i\u00e7in sa\u011flanacakt\u0131r. \r\n\r\n,Bu te\u015fvik kapsam\u0131nda i\u015fe al\u0131nan i\u015f\u00e7inin bir ayda eksiksiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 h\u00e2linde ayl\u0131k \u00f6denecek 1.603,20TL\u2019nin tamam\u0131n\u0131 sigortal\u0131n\u0131n i\u015fe al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ay\u0131 takip eden ilk aydan ba\u015flamak \u00fczere her ikinci ay i\u00e7in te\u015fvik kapsam\u0131nda devlet taraf\u0131ndan sa\u011flanacakt\u0131r\r\n\r\n,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131nca destek kapsam\u0131ndaki sigortal\u0131lar\u0131n asgari \u00fccret \u00fczerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri sigortal\u0131n\u0131n i\u015fe al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ay\u0131 takip eden ilk aydan ba\u015flamak \u00fczere her ikinci ay i\u00e7in kar\u015f\u0131lanacakt\u0131r.\r\n\r\n,Vergide oldu\u011fu gibi ayn\u0131 usulde asgari \u00fccret \u00fczerinden hesaplanacak k\u0131sa vadeli, uzun vadeli ve genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primlerinin tamam\u0131 tutar\u0131nda 761,06 TL destek sa\u011flanacakt\u0131r.\r\n,\u0130\u015fsizlik Sigortas\u0131 Kanunu kapsam\u0131nda sa\u011flanmakta olan bu te\u015fvikten faydalanabilmek i\u00e7in i\u015f yerinin imalat sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6stermesi ve bu sekt\u00f6rde ustal\u0131k belgesi sahibi olunan \u00f6zel sekt\u00f6r i\u015fverenine ait olmas\u0131, ,Bu te\u015fvikten yararlan\u0131lmayan ayda destek kapsam\u0131na giren sigortal\u0131dan dolay\u0131, 5 puanl\u0131k prim indirimi ile 6 puanl\u0131k prim indirimi te\u015fviklerinden faydalanabilirler.\r\n,\u0130\u015f yeri ile ilgili di\u011fer \u015fartlar ise SGK\u2019n\u0131n di\u011fer t\u00fcm te\u015fviklerinde de aranan ayn\u0131 \u015fartlar olup, bu \u015fartlar;\r\nKa\u00e7ak veya sahte sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmam\u0131\u015f olmak,\r\n\r\n,Ayl\u0131k prim ve hizmet belgelerinin yasal s\u00fcresi i\u00e7inde SGK'ya verilmesi,\r\n,Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal s\u00fcresi i\u00e7inde \u00f6denmesi ile\r\n, Yasal \u00f6deme s\u00fcresi ge\u00e7mi\u015f sigorta primi, i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi, idari para cezas\u0131 ile bunlara ili\u015fkin gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 bor\u00e7lar\u0131n\u0131n bulunmamas\u0131, \r\nZorunlu \u015fartlard\u0131r.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacak i\u015f\u00e7ilerde aran\u0131lan \u015fartlar\r\n\r\nBu te\u015fvik kapsam\u0131nda i\u015fe al\u0131nacak i\u015f\u00e7ilerin emekli olmamalar\u0131, \u0130\u015eKUR\u2019a kay\u0131tl\u0131 i\u015fsizlerden olmas\u0131 ve 18 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck 25 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck olmalar\u0131 gerekmektedir. Ayr\u0131ca;\r\n, 1\/1\/2018 ila 31\/12\/2018 tarihleri aras\u0131nda i\u015fe al\u0131nm\u0131\u015f olmas\u0131,\r\n, \u0130\u015fe al\u0131nd\u0131klar\u0131 aydan \u00f6nceki 3 ayda 10 g\u00fcnden fazla SSK, Ba\u011f-Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda sigortal\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n bulunmamas\u0131, \r\n, \u0130\u015fe giri\u015f tarihi itibar\u0131yla i\u015fverenin birinci derece kan veya kay\u0131n h\u0131sm\u0131 ya da e\u015fi olmamas\u0131, \r\nGerekmektedir.\r\n, ***\r\n\u201cTepki g\u00f6stermeden \u00f6nce d\u00fc\u015f\u00fcn\r\nHarcamadan \u00f6nce kazan\r\nEle\u015ftirmeden \u00f6nce bekle\r\nPes etmeden \u00f6nce dene\r\nYarg\u0131lamadan \u00f6nce dinle\r\nAyr\u0131lmadan \u00f6nce hat\u0131rla...\r\nHer ne yaparsan yap,\r\n\u00d6ncesini bil...\u201d E. HEM\u0130NGWAY\r\n ***\r\n,Not: De\u011ferli okuyucu