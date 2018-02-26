İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği video ile fenomen oldu
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Elazığ’ın Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, 4 yıl önce çektiği Deregozer şelalesini yeğeni Selahattin Sezeroğlu’nun sosyal medyada paylaşması ile birlikte Türkiye’de herkes kendisini tanıdı.Köyde mütevazi bir yaşam süren, kendine yetecek kadar arı kovanı, 1 ineği bulunan 4 çocuk babası Sezeroğlu’nun çektiği video sosyal medyada milyonlarca beğeni topladı.Hatta paylaşımı tüm televizyonlarda yayınlanan reklam hâline getirildi.