İşçilerin cebi dolacak

Kadroya ge\u00e7en \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek ad\u0131m, aral\u0131k ay\u0131nda ba\u015flay\u0131p ocak ay\u0131n\u0131n sonuna kadar devam edecek. \u00c7al\u0131\u015fanlara, ilave tediye, ikramiye ve maa\u015f zamlar\u0131 pe\u015f pe\u015fe gelecek.\r\n,Bir yandan asgari \u00fccret y\u00fckseltilecek, di\u011fer yandan da enflasyon oran\u0131nda zam alamayacak olan kamu i\u015f\u00e7ilerini sevindirecek ad\u0131mlar atacak. ,Artan enflasyon nedeniyle \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ezdirmemekte kararl\u0131 olan h\u00fck\u00fbmet, deste\u011fini \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sene de s\u00fcrd\u00fcrecek. ,Kamuda s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i kadrosuna ge\u00e7irilen ta\u015feron i\u015f\u00e7ilere, kamu i\u015f\u00e7ilerine verilen y\u0131ll\u0131k 52 g\u00fcn ilave tediye (ikramiye) \u00f6demesinden yararlanma hakk\u0131 verilmi\u015fti.,Kadroya ge\u00e7en 900 bin \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 sevindirecek geli\u015fmeler ise ocak ay\u0131nda ya\u015fanacak. \u00c7al\u0131\u015fanlar, ilk olarak 2019\u2019un ilave tediyelerinin ilk taksitini alacak. ,Daha sonra ise kadroya ge\u00e7erken sosyal ve mali haklar\u0131n\u0131n d\u00fczenlendi\u011fi Toplu \u0130\u015f S\u00f6zle\u015fmesi h\u00fck\u00fcmlerine g\u00f6re; \u201c\u0130\u015f\u00e7ilere ocak ve temmuz aylar\u0131nda be\u015fer g\u00fcnl\u00fck olmak \u00fczere y\u0131lda toplam 10 g\u00fcnl\u00fck \u00fccretleri tutar\u0131nda ikramiye \u00f6denir\u201d maddesine g\u00f6re be\u015f g\u00fcnl\u00fck ikramiyelerini alacak.,SEFA B\u0130LG\u0130TEK\u0130N - Y\u0131l sonunun yakla\u015fmas\u0131yla birlikte milyonlarca \u00e7al\u0131\u015fan, yeni y\u0131lda alaca\u011f\u0131 zaml\u0131 maa\u015f\u0131n\u0131 merakla beklemeye ba\u015flad\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131 sevindirecek son hamle ise zaml\u0131 maa\u015flar\u0131 olacak. ,Kadroya ge\u00e7en i\u015f\u00e7ilerin maa\u015flar\u0131, T\u0130S h\u00fck\u00fcmleri kapsam\u0131nda Ocak ay\u0131nda y\u00fczde 4 zamlanacak. B\u00f6ylece \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015flar\u0131na, aral\u0131k ve ocak ay\u0131nda pe\u015f pe\u015fe ilave tediye, ikramiye ve maa\u015f zamm\u0131 yans\u0131t\u0131lm\u0131\u015f olacak. ,Bu ek yard\u0131mlarla birlikte kamudaki 900 bin \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n yeni y\u0131la mutlu girmesi sa\u011flanacak., Bu kapsamda kamu i\u015f\u00e7ileri, yeni y\u0131l zamlar\u0131n\u0131 almadan \u00f6nce, bu senenin son ilave tediyelerini alacak. 14 A\u011fustos\u2019ta yay\u0131nlanan Resm\u00ee Gazete\u2019deki karara g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fanlar, tediye yard\u0131mlar\u0131n\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay\u0131n ilk haftas\u0131nda alacak. 13 g\u00fcnl\u00fck olarak \u00f6denecek olan tediyelerle birlikte \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n eline en az 650 TL ilave para ge\u00e7mi\u015f olacak.