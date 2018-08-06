İşçinin korkunç ölümü! Başını makine bandına kaptırdı...

Feci \u00f6l\u00fcm!,Termik santral fabrikas\u0131n\u0131n bant b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan Boztepe, bir anl\u0131k dalg\u0131nl\u0131kla ba\u015f\u0131n\u0131 d\u00f6nen banda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.,Durumu g\u00f6ren fabrika \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine gelen gelen 112 Sa\u011fl\u0131k ekipleri gen\u00e7 i\u015f\u00e7inin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. ,Gen\u00e7 i\u015f\u00e7inin kesim \u00f6l\u00fcm nedeninin belirlenmesi i\u00e7in, cenazesinin \u0130zzet Baysal T\u0131p Fak\u00fcltesi Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,., Boztepe\u2019nin cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131\u2019n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan, \u015eehit Ziya Sarpkaya G\u00f6yn\u00fck \u0130l\u00e7e Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Olay, sabah saatlerinde Bolu\u2019nun G\u00f6yn\u00fck il\u00e7esinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ankara\u2019n\u0131n Nall\u0131han il\u00e7esinde ya\u015fayan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 33 ya\u015f\u0131ndaki Fatih Boztepe, sabah saatlerinde G\u00f6yn\u00fck\u2019te bulunan termik santralde \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in evden ayr\u0131ld\u0131.