İşgal güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşı askerî mahkemeye çıkarıldı

T\u00fcrkiye'nin Tel Aviv B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi de \u00d6zkan\u2019\u0131n durumunu yak\u0131ndan takip ediyor.\r\n,T\u00fcrk Vatanda\u015f\u0131 Ebru \u00d6zkan\u2019\u0131n Avukat\u0131 \u00d6mer Hamayase AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, m\u00fcvekkilinin bug\u00fcn Tel Aviv yak\u0131nlar\u0131ndaki Petah Tikva kentinde bulunan asker\u00ee mahkemede, \u201c\u0130srail devletinin g\u00fcvenli\u011fini tehdit ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle ba\u011flant\u0131 \u015f\u00fcphesi\u201d su\u00e7lamalar\u0131yla hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Hamayse, asker\u00ee savc\u0131n\u0131n 15 g\u00fcnl\u00fck g\u00f6zalt\u0131 talebine itiraz ederek m\u00fcvekkilinin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 istediklerini ancak mahkemenin g\u00f6zalt\u0131 s\u00fcresini 24 saat uzatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,\u0130srail polisi taraf\u0131ndan Tel Aviv\u2019deki Ben Gurion havaliman\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 27 ya\u015f\u0131ndaki T\u00fcrk Vatanda\u015f\u0131 Ebru \u00d6zkan bug\u00fcn asker\u00ee mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrk Vatanda\u015f\u0131 \u00d6zkan, 8 Haziran\u2019da Kud\u00fcs'e yapt\u0131\u011f\u0131 ziyaret program\u0131 sonunda, 11 Haziran\u2019da \u0130stanbul'a d\u00f6n\u00fc\u015f \u00f6ncesi Tel Aviv havaliman\u0131nda \u0130srail polisi taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u00d6zkan yar\u0131n tekrar asker\u00ee mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lacak.\r\n