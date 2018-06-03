İşgalci İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu

\u0130srail, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi\u011fini duyurdu.\r\n,\u0130srail ordusundan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Gazze'de Hamas'a ait 3 mevzide bulunan 10 hedefe sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi belirtildi.\r\n,Hedefler aras\u0131nda silah deposu ve \u00fcretim yeri ile bir de k\u0131\u015flan\u0131n bulundu\u011fu iddia edilen a\u00e7\u0131klamada, hava sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n Gazze'den at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen roketlere kar\u015f\u0131l\u0131k vermek i\u00e7in d\u00fczenlendi\u011fi ve gerginli\u011fin t\u0131rmanmas\u0131ndan Hamas'\u0131n sorumlu oldu\u011fu savunuldu.\r\n,Hamas'tan ise konuya ili\u015fkin herhangi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n,\u0130srail sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 d\u00fcn gece de Gazze \u015eeridi'nde Hamas'\u0131n silahl\u0131 kanad\u0131 \u0130zzeddin Kassam Tugaylar\u0131'na ait iki askeri mevziiyi vurmu\u015f, sald\u0131r\u0131da herhangi bir can kayb\u0131 ya da yaralanma olmam\u0131\u015ft\u0131.