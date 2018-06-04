İşgalci İsrail güçleri tüm askerî hava üslerinde tatbikat başlattı

\u0130srail ordusunun, \u00fclkede bulunan t\u00fcm asker\u00ee hava \u00fcslerinde per\u015fembe g\u00fcn\u00fcne kadar s\u00fcrecek bir asker\u00ee tatbikat ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,\u0130srail ordusu, 30 Mart\u2019tan bu yana Gazze \u015eeridi s\u0131n\u0131r\u0131nda d\u00fczenlenen bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l g\u00f6sterilere kat\u0131lan Filistinlilere y\u00f6nelik orant\u0131s\u0131z g\u00fc\u00e7 kullan\u0131yor ve Gazze\u2019ye Filistin direni\u015f \u00f6rg\u00fctleri taraf\u0131ndan \u0130srail b\u00f6lgelerine roket at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bahane ederek, hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 d\u00fczenliyor.\r\n,Filistinliler, Toprak G\u00fcn\u00fc'n\u00fcn 42. y\u0131l\u0131 nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka alt\u0131ndaki Gazze \u015eeridi'nin \u0130srail s\u0131n\u0131r\u0131nda "B\u00fcy\u00fck D\u00f6n\u00fc\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc" ad\u0131 alt\u0131nda bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l eylemler d\u00fczenliyor. \u0130srail askerleri ise "s\u00fcrg\u00fcn edildikleri topraklar\u0131na geri d\u00f6nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukan\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131" talep eden sivil halk\u0131n \u00fczerine ger\u00e7ek mermilerle ate\u015f a\u00e7\u0131yor.\r\n,Gazze'deki Filistin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "B\u00fcy\u00fck D\u00f6n\u00fc\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc" g\u00f6sterilerinde 13'\u00fc \u00e7ocuk, 2'si sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlisi ve 2'si gazeteci olmak \u00fczere, 123 Filistinli'nin \u0130srail askerleri taraf\u0131ndan \u015fehit edildi\u011fini, 7 bin 451'i ger\u00e7ek mermiyle olmak \u00fczere, 13 bin 672 Filistinli'nin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,\u0130srail ordusundan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, tatbikat\u0131n per\u015fembe g\u00fcn\u00fcne kadar s\u00fcrece\u011fi belirtilerek, \u201cBu tatbikat daha \u00f6nceden planlanm\u0131\u015ft\u0131 ve ordunun kabiliyet g\u00fcc\u00fcn\u00fcn ile her t\u00fcrl\u00fc ihtimale haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n korunmas\u0131 planlan\u0131yor.\u201d ifadesine yer verildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, tatbikat\u0131n \u00fclkenin g\u00fcneyinde, Gazze s\u0131n\u0131r\u0131nda da yap\u0131laca\u011f\u0131 bildirilerek, daha fazla ayr\u0131nt\u0131ya yer verilmedi.\r\n,\u0130srail ordusu 2018\u2019in ba\u015f\u0131ndan bu yana bir\u00e7ok asker\u00ee tatbikat ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f, baz\u0131 tatbikatlara ABD ordusu da destek vermi\u015fti.\r\n