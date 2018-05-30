İSKİ bazı abonelerine yüzde 50 indirim yaptı

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, ge\u00e7en ay ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u0130SK\u0130 Genel Kurulu'nda kabul edilen "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Y\u00f6netmeli\u011fi'nin" getirdi\u011fi de\u011fi\u015fiklikler, hayata ge\u00e7irilmeye ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,De\u011fi\u015fiklikle daha \u00f6nce kademeli olarak tarife \u00fczerinden y\u00fczde 50 oran\u0131nda indirimli fatura g\u00f6nderilen \u015fehit, gazi ve engelli aboneler i\u00e7in kademeli uygulamas\u0131na son verildi.\r\n,\u015eehit, gazi ve engelli aboneler, bundan b\u00f6yle ne kadar su kullan\u0131rlarsa kullans\u0131nlar, hepsine y\u00fczde 50 indirim yap\u0131lacak ve gelen faturan\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6deyecek.\r\n,Suyu kendi imkanlar\u0131 ile temin eden (kuyu-tanker vs.) abonelerin, kulland\u0131klar\u0131 sular\u0131n toplan\u0131p uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in al\u0131nan "kullan\u0131lm\u0131\u015f sular\u0131n uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 bedellerinde" y\u00fczde 30 indirim yap\u0131ld\u0131.\r\n,65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f ayl\u0131k ba\u011flananlar, kaymakaml\u0131klardan muhta\u00e7l\u0131k belgesi alanlar, 5510 say\u0131l\u0131 kanun kapsam\u0131nda gelir testi sonucu SGK primleri ilgili kamu idaresi taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lananlar ve \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nce yard\u0131ma muhta\u00e7 oldu\u011fu bildirilen abonelerin ikamet ettikleri konutlara da sabit ve \u00f6zel tarifeli fiyatland\u0131rma yap\u0131lacak.\r\n,Sanayicilerin kullan\u0131m\u0131na sunulan geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm suyunun metrek\u00fcp fiyat\u0131nda ise y\u00fczde 16,6 indirime gidilerek bu uygulama hayata ge\u00e7irildi.\r\n \r\nY\u00f6netmelik de\u011fi\u015fikli\u011fi gere\u011fince resmi daire ve ibadethanelerin parsel s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7indeki i\u015fletme sorunlar\u0131 olan su ve at\u0131ksu altyap\u0131 tesisleri, \u0130SK\u0130 taraf\u0131ndan bedelsiz yenilenecek.\r\n \r\n,7061 Say\u0131l\u0131 Kanundaki ''Kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131na uygulanan su ve at\u0131k su tarife \u00fccreti t\u00fcketim miktar\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n sabit tarife \u00fccreti olarak belirlenir ve konutlar i\u00e7in belirlenen en d\u00fc\u015f\u00fck su ve at\u0131k su tarife \u00fccretinin y\u00fczde 50 fazlas\u0131n\u0131 ge\u00e7emez'' h\u00fckm\u00fc gere\u011fince resmi daire tarifesinde de indirim yap\u0131ld\u0131. Bu konudaki su birim fiyat\u0131 8,08 liradan 4,81 liraya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n \r\n,Ayr\u0131ca ferdi abonelik yapamayan ve ortak tek saya\u00e7la su kullanan abonelerin sorunlar\u0131n\u0131 gidermek amac\u0131yla "Ferdi \u015eantiye Konut\/Ferdi \u015eantiye \u0130\u015fyeri" aboneli\u011fini d\u00fczenlendi. B\u00f6ylece, iskan sorunu ya\u015fayanlar, ferdi abonelik (\u015fantiye tarifesi) hizmetinden yararlanabilecek.