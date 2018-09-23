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İŞKUR'dan günlük 75 TL cep harçlığı! Kimler başvurabilir? Şartlar duyuruldu...
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Cumhurbaşkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamalar neticesinde, 2018 yılı itibariyle çalışmayan yani işsiz statüsündeki gençler için 75 TL günlük cep harçlığı verileceği bilgisi kaydedildi.