Islak mendille ağzını sildi, bu hâle geldi

Islak mendiller art\u0131k g\u00fcnl\u00fck ya\u015fant\u0131m\u0131z\u0131n olmazsa olmazlar\u0131ndan biri. ,Restaurantlara gitti\u011fimizde, yemek yemeden \u00f6nce ve yedikten sonra, lavaboya gitmek yerine pratik \u00e7\u00f6z\u00fcm sunan m\u00fckemmel bulu\u015f. Peki sa\u011fl\u0131kl\u0131 m\u0131?\r\n\r\n,Bir\u00e7ok \u00e7ocu\u011fun ayn\u0131 ya da benzer reaksiyonlar\u0131 verdi\u011fini g\u00f6rd\u00fckten sonra \u0131slak mendillerin i\u00e7inde bulunan 'methylisothiazolinone' maddesinin alerjen oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n,Temizlik ama\u00e7l\u0131 \u00fcretilen ve kullan\u0131lan bu \u0131slak mendiller ile ilgili dermatalog Dr. Ellen Frankel, almadan \u00f6nce i\u00e7indeki maddelere bak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine dair aileleri uyard\u0131.\r\n\r\nE\u011fer i\u00e7inde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa kesinlikle almamas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n'Methylisothiazolinone' maddesi d\u0131\u015f\u0131nda \u0131slak mendillerin parf\u00fcm dolu olmas\u0131 ve parf\u00fcmlerin ham maddesinin petrol olmas\u0131ndan dolay\u0131 bir\u00e7ok deri, solunum ve g\u00f6z hastal\u0131klar\u0131na neden oluyor. Konuyla ilgili ara\u015ft\u0131rmalar ise fazla parf\u00fcme maruz kalan \u00e7ocuklar ast\u0131m ile m\u00fccadele ediyor.,Connectict T\u0131p \u00dcniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzman\u0131 Dr. Mary Wu Chang, y\u00fcz\u00fcnde ciddi derecede yaralar olu\u015fan 8 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z\u0131n tedavi s\u00fcrecinde \u0131slak mendillerin zarar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n