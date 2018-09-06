İsmet Badem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Bur\u00e7in Badem Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; "Babam \u0130smet Badem`i yakla\u015f\u0131k 1 saat \u00f6nce kaybettik. \u015eu anda \u00c7anakkale`ye gidiyorum. Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgilendirme yapaca\u011f\u0131z" a\u00e7\u0131klamas\u0131na yer verdi.,Y\u0131llarca basketbol yorumculu\u011fu yapan \u0130smet Badem, motor tutkusu ile biliniyordu. Vefat haberinden 1 saat \u00f6nce Instagram`dan hikaye payla\u015fan Badem, arkada\u015flar\u0131 ile birlikte motoruyla foto\u011fraf payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,1972-1973 y\u0131lar\u0131nda Samsunspor Basketbol tak\u0131m\u0131nda y\u0131ld\u0131z\u0131 parlad\u0131. Be\u015fikta\u015f ve Fenerbah\u00e7e formalar\u0131 giydi. ,Basketbolu b\u0131rakt\u0131ktan sonra \u00e7e\u015fitli dergilerde, Murat Murathano\u011flu'nun sundu\u011fu canl\u0131 tv programlar\u0131nda yorumculuk yapan \u0130smet Badem \u00fc\u00e7 kitap yazm\u0131\u015ft\u0131r. ,D\u00fcnyada ilk kez t\u00fcm i\u00e7eri\u011fi basketbol olan 12 sayfal\u0131k Fanatik Basket gazetesini \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131r. Tam 13 sene yay\u0131n hayat\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131r.,\u0130smet Badem'in sosyal medya hesab\u0131ndan \u00f6l\u00fcm\u00fcnden bir saat \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 video payla\u015f\u0131m\u0131 ise sevenlerini olduk\u00e7a \u00fczd\u00fc. \u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/ismet-badem-in-son-goruntuleri-ortaya-cikti-21227.aspx" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">\u0130SMET BADEM'\u0130N SON G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLER\u0130 ORTAYA \u00c7IKTI<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,\u00d6te yandan, \u0130smet Badem`in o\u011flu Bur\u00e7in Badem`de babas\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu.,Badem`in cenazesinin incelemelerin ard\u0131ndan Biga Devlet Hastanesine Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Bademin motosikletten d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra 130 metre s\u00fcr\u00fcklendi\u011fi belirtildi.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan \u00fcnl\u00fc ismin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da jandarma ekibi sevk edilirken Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan da kazayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.,D\u00fc\u015ft\u00fckten sonra uzun s\u00fcre savrulan Badem, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar yard\u0131m etmek i\u00e7in durduklar\u0131nda Bademin cans\u0131z bedenini yol kenar\u0131nda buldu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, basketbol camias\u0131n\u0131n tan\u0131nan ismi 72 ya\u015f\u0131ndaki \u0130smet Badem, \u00c7anakkale`nin Biga il\u00e7esinden \u00c7an il\u00e7esine do\u011fru motosikleti ile seyir halindeyken Eybekli K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda h\u0131zl\u0131 girdi\u011fi viraj\u0131 alamay\u0131nca dengesini kaybedip motosikletinden d\u00fc\u015ft\u00fc,T\u00fcrk basketbolunun duayen ismi \u0130smet Badem, \u00c7anakkale`de ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Badem`in sosyal medya hesab\u0131ndan motosikletiyle birlikte yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar ise sevenlerini olduk\u00e7a \u00fczd\u00fc...