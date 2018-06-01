İspanya'da hükümet düştü: İşte yeni Başbakan...

\u0130spanya'da ana muhalefet partisinin verdi\u011fi gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy h\u00fck\u00fcmeti d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,''T\u00fcm \u0130spanyollara te\u015fekk\u00fcr ederim, iyi \u015fanslar'' dedi.,\u0130spanya'da ana muhalefetteki Sosyalist Parti, iktidardaki Halk Partisi'nin her g\u00fcn bir yenisi patlak veren yolsuzluk skandallar\u0131yla ilgili g\u00fcvensizlikoyu \u00f6nergesi vermi\u015fti. ,T\u00fcm partilerin destek a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u00fczerine Ba\u015fbakan Mariano Rajoy, meclisteki oylamay\u0131 beklemeden yenilgiyi kabul etti.\r\n\r\n,G\u00fcvensizlikoyu \u00f6nergesini veren Sosyalist Parti'nin 46 ya\u015f\u0131ndaki lideri Pedro Sanchez, yeni ba\u015fbakan oldu.\r\n\r\n,Rajoy, oylama \u00f6ncesinde ''Oylamada b\u00fcy\u00fck ihtimalle g\u00fcvensizlik \u00e7\u0131kacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni ba\u015fbakan olaca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. \u00dclkeme hizmet etmek benim i\u00e7in bir onurdu'' diye a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130nsanl\u0131kd\u0131\u015f\u0131 kemer s\u0131kma politikalar\u0131yla birlikte an\u0131lan sa\u011fc\u0131 lider, ba\u015fbakanl\u0131\u011fa geldi\u011finde enkaz devrald\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00fclke y\u00f6netimini buldu\u011fundan \u00e7ok daha iyi durumda devretmekten gurur duydu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n,\u0130spanya'da ana muhalefet partisinin verdi\u011fi gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy h\u00fck\u00fcmeti d\u00fc\u015ft\u00fc. Yeni Ba\u015fbakan ise Sosyalist Parti'nin 46 ya\u015f\u0131ndaki lideri Pedro Sanchez oldu.\r\n