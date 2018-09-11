İspanya Hırvatistan şifresiz canlı izle

\u0130spanya H\u0131rvatistan ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle haberi ile birlikteyiz. ,UEFA Uluslar Ligi kapsam\u0131nda \u0130spanya, 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 Finalisti H\u0131rvatistan ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. ,\u0130spanya H\u0131rvatistan ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle, hangi kanalda ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? \u0130\u015fte detaylar...,\u0130spanya H\u0131rvatistan ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ula\u015fabilirsiniz., UEFA Uluslar Ligi kapsam\u0131nda 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 Finalisti H\u0131rvatistan, \u0130spanya'ya konuk oluyor. ,Pek \u00e7ok futbolsever merakla bu kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 bekliyor. \u0130spanya evinde saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 kullanarak galibiyet pe\u015finde. ,\u00d6te yandan H\u0131rvatlar ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar alman\u0131n hesab\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,Peki \u0130spanya H\u0131rvatistan ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? \u0130\u015fte detaylar...,Grup etab\u0131n\u0131 lider tamamlayan tak\u0131m, Son 16 Turunda ise ev sahibi Rusya'ya elenerek turnuvaya veda etti. ,Son olarak g\u00f6reve Barcelona'da g\u00f6rev yapan Luis Enrique getirildi.Enrique y\u00f6netiminde ilk ma\u00e7\u0131n\u0131 UEFA Uluslar Ligi, A Ligi, 4. Grup ilk ma\u00e7\u0131nda \u0130ngiltere deplasman\u0131nda oynayan \u0130spanyollar sahadan 2-1 galip ayr\u0131ld\u0131. ,Bu ma\u00e7ta 11. dakikada Marcus Rashford'un gol\u00fcyle geriye d\u00fc\u015fen \u0130spanya, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo ile buldu\u011fu gollerle ma\u00e7\u0131 kazanmas\u0131n\u0131 bildi.,D\u00fcnya Kupas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Portekiz ile haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015fan H\u0131rvatistan rakibi ile 1-1 berabere kald\u0131. H\u0131rvatlar\u0131n gol\u00fcn\u00fc 18. dakikada Ivan Perisic atarken, Portekiz'in gol\u00fc ise 32. dakikada Pepe'den geldi.,<h3><strong><a href="http:\/\/www.cbcsport.tv\/live\/" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">MA\u00c7I CBC SPORTTAN CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N HEMEN TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/h3>\r\n,<p><strong><a href="http:\/\/www.aztv.az\/program.php?lang=az" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) !important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">MA\u00c7I AZ TV CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N HEMEN TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/p>\r\n\r\n<p><strong><a href="http:\/\/www.idmantv.az\/" rel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">MA\u00c7I \u0130DMAN CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N HEMEN TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/p>\r\n