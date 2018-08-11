İspanyollar transferi açıkladı! Enes Ünal...

\u0130spanyol medyas\u0131 Vilarreal'den ayr\u0131lmak \u00fczere olan Enes \u00dcnal i\u00e7in rotan\u0131n T\u00fcrkiye oldu\u011funu belirtirken, tak\u0131m i\u00e7in de \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131...\r\n,Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray'\u0131n Enes \u00dcnal'\u0131 kadrosuna katmak i\u00e7in yar\u0131\u015f verdi\u011fi iddia edildi.\r\n,Villarreal formas\u0131 ile La Liga'da ter d\u00f6ken milli futbolcu Enes \u00dcnal'\u0131n transferi i\u00e7in Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray'\u0131n yar\u0131\u015f halinde oldu\u011fu iddia edildi.\r\n,\u0130spanyol Marca gazetesinin iddias\u0131na g\u00f6re \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fckler, Enes \u00dcnal'\u0131 1 seneli\u011fine kiralamak i\u00e7in zemin yoklamaya ba\u015flad\u0131.\r\n,2017 yaz\u0131nda 15 milyon \u20ac kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Manchester City'den Villarreal kadrosuna kat\u0131lan Enes \u00dcnal i\u00e7in \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fcklerin zemin yoklad\u0131\u011f\u0131 ancak hen\u00fcz resmi teklifte bulunmad\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n,Villarreal'in bir di\u011fer forveti Nicola Sansone'nin de \u0130talya'ya d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda oldu\u011fu ifade ediliyor. ,Enes \u00dcnal, Villarreal formas\u0131 ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 31 ma\u00e7ta 5 gol atarken 3 de asist katk\u0131s\u0131nda bulundu.,Transferi resmen a\u00e7\u0131klad\u0131lar!,.