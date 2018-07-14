İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

\u0130srail, Gazze'de \u0130zzeddin el-Kassam Tugaylar\u0131'na ait baz\u0131 mevzilere hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenledi.\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u0130srail'e ait sava\u015f u\u00e7aklar\u0131, Gazze'de Hamas'\u0131n silahl\u0131 kanad\u0131 Kassam Tugaylar\u0131'na ait oldu\u011fu de\u011ferlendirilen baz\u0131 mevzilere sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Ordunun sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130srail'e ait sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 taraf\u0131ndan Gazze'nin g\u00fcneyinde d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131larda, Hamas'\u0131n "yanan u\u00e7urtma ile helyum gaz\u0131yla \u015fi\u015firilmi\u015f balonlar\u0131 haz\u0131rlamak \u00fczere kulland\u0131\u011f\u0131 bir nokta ile bir e\u011fitim kamp\u0131 ve bir t\u00fcnelin" hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bilgisi verildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, sald\u0131r\u0131lar\u0131n \u0130srailli bir subay\u0131n d\u00fcn yaralanmas\u0131 ve Gazze \u015eeridi \u00e7evresindeki Yahudi yerle\u015fim yerlerine "yanan u\u00e7urtma" ile helyum gaz\u0131yla \u015fi\u015firilmi\u015f balonlar\u0131n g\u00f6nderilmesi nedeniyle d\u00fczenlendi\u011fi belirtildi. \u0130srail ordusu d\u00fcn ak\u015fam, Filistinliler taraf\u0131ndan Gazze \u015eeridi'nin kuzey s\u0131n\u0131r\u0131na at\u0131lan el bombas\u0131 sonucu bir subay\u0131n\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,\u0130srail, Filistinli g\u00f6stericilerin Gazze \u015eeridi \u00e7evresindeki Yahudi yerle\u015fim yerlerine "yanan u\u00e7urtma" ile helyum gaz\u0131yla \u015fi\u015firilmi\u015f "balonlar" g\u00f6ndermesi nedeniyle b\u00f6lgede yang\u0131nlar meydana geldi\u011fini belirtiyor. "Yanan u\u00e7urtmalara" \u00e7\u00f6z\u00fcm bulamayan \u0130srail ordusu, son g\u00fcnlerde bu u\u00e7urtmalar\u0131n haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yerler oldu\u011funu iddia ederek s\u0131n\u0131rda pek \u00e7ok noktaya hava sald\u0131r\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n,\u00d6te yandan \u0130srail ordusunun Gazze'ye d\u00fczenledi\u011fi hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ederken, Gazze'den \u0130srail s\u0131n\u0131r\u0131na 17 roket at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. Ordunun, sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter hesab\u0131nda yer alan a\u00e7\u0131klamada, Gazze'den \u0130srail s\u0131n\u0131r\u0131na 17 roket sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi, bunlardan 5'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi taraf\u0131ndan havada imha edildi\u011fi belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, \u0130srail'in g\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131ndaki A\u015fkelon ve Sderot b\u00f6lgelerinde siren sesleri duyuldu\u011fu kaydedildi. ,Hamas S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Fevzi Berhum da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130srail'in b\u00f6lgede tansiyonu y\u00fckseltmesine kar\u015f\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde cevap verilmesinin, direni\u015fin, \u00e7at\u0131\u015fmay\u0131 y\u00f6netme, mesaj\u0131 ula\u015ft\u0131rma ve cayd\u0131r\u0131c\u0131 denge halini olu\u015fturmadaki vizyonunu ve bilin\u00e7 d\u00fczeyini yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.