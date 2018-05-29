İsrail'den skandal! Mavi Marmara anısına açılan gemiyi kuşattılar...

Mavi Marmara \u015fehitleri an\u0131s\u0131na Gazze'den denize a\u00e7\u0131lan H\u00fcrriyet gemisinin ku\u015fat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duyuruldu. Gemide \u00f6\u011frencilerin oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi...,29 May\u0131s 2010\u2019da 10 ki\u015finin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Mavi Marmara gemisine yap\u0131lan sald\u0131r\u0131n\u0131n y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde, \u0130srail\u2019in 12 senedir uygulad\u0131\u011f\u0131 deniz ablukas\u0131n\u0131 k\u0131rmak i\u00e7in Gazze\u2019den bir gemi a\u00e7\u0131k denize do\u011fru harekete ge\u00e7ti. ,Al Jazeera Arap\u00e7a muhabiri, \u0130srail\u2019in sava\u015f gemilerinin gemiyi ku\u015fatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Gemide yurt d\u0131\u015f\u0131nda tedavisi yap\u0131lmas\u0131 gereken hastalar ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda e\u011fitimini tamamlamak isteyen \u00f6\u011frencilerin bulundu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,Filistin \u0130slami Cihad Hareketi liderlerinden Halid El Bate\u015f, H\u00fcrriyet gemisinin yola \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cD\u00fc\u015fman \u0130srail\u2019e diyoruz ki, bedeli ne olursa olsun milletimize sald\u0131r\u0131ya devam etmenizin cezas\u0131 kalmas\u0131na m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz. ,Bu gemiyi g\u00f6ndererek d\u00fcnyaya, Gazze\u2019ye uygulanan ambargoya k\u0131rmak i\u00e7in harekete ge\u00e7meleri mesaj\u0131n\u0131 veriyoruz. ,Filistinli m\u00fcltecilerin topraklar\u0131na geri d\u00f6nmesini sa\u011flayana, r\u00fcyam\u0131z ger\u00e7ek olana kadar bu B\u00fcy\u00fck D\u00f6n\u00fc\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn devam edece\u011fiz.",.