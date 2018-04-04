İsrail'den skandal Türkiye çağrısı

Proje ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131 ile Suriye'deki ta\u015flar\u0131 yerinden oynatan T\u00fcrkiye, \u0130srail'in hedefi haline geldi.\r\n,The Jerusalem Post'ta \u00e7\u0131kan yaz\u0131da, T\u00fcrkiye'nin Amerika, AB ve NATO taraf\u0131ndan cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\n,AMER\u0130KA-AB-NATO: "NATO m\u00fcttefiki olan T\u00fcrkiye, Erdo\u011fan\u2019\u0131n y\u00f6netimi alt\u0131nda ABD\u2019den askeri destek al\u0131yor" diyen \u0130srailli gazeteci, bu yard\u0131mlar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesini istedi.\r\n,T\u00dcRK\u0130YE'Y\u0130 D\u0130ZE GET\u0130RECEKLERM\u0130\u015e...: Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n da a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131n\u0131n devam\u0131nda, bu yapt\u0131r\u0131mlarla T\u00fcrkiye'nin dize getirilebilece\u011fi tezi savunuldu.,"T\u00dcRK\u0130YE'YE ENGEL OLUN": T\u00fcrkiye'nin b\u00f6lgedeki hamlelerinin menfaatlerine uygun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Katz, bu durumun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi gerekti\u011fini savundu.\r\n,Amerika'n\u0131n askeri deste\u011fini kesmesinin yeterli olmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Katz, Avrupa Birli\u011fi'nin bir an \u00f6nce m\u00fczakereleri sonland\u0131rmas\u0131n\u0131 NATO'nun da T\u00fcrkiye'yi \u00fcyelikten atmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u00dclkede yay\u0131n yapan The Jerusalem Post Gazetesi'nde Yaakov Katz'\u0131n imzas\u0131yla \u00e7\u0131kan yaz\u0131da, a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde T\u00fcrkiye hedef g\u00f6sterildi.\r\n