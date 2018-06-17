İsrail'den Suriye için yeni açıklama: İran'ı vuracağız

\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda \u015foke eden \u00e7\u0131k\u0131\u015flar devam ediyor...,Bu t\u00fcr \u00e7abalara kar\u015f\u0131 Suriye'nin her yerinde harekete ge\u00e7ece\u011fiz.","\u0130kinci olarak da \u0130ran ve vekillerinin Suriye'de hem s\u0131n\u0131ra yak\u0131n hem de \u00fclke i\u00e7inde askeri bir varl\u0131\u011f\u0131 tesis etme \u00e7abalar\u0131na kar\u015f\u0131 harekete ge\u00e7ece\u011fiz, zaten harekete ge\u00e7tik bile. ,Jerusalem Post'a g\u00f6re, Putin ve Pompeo ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u0131ras\u0131nda \u0130srail'in Suriye politikas\u0131n\u0131n ilkelerini tekrarlay\u0131p a\u00e7\u0131k bi\u00e7imde dile getirdi\u011fini belirten Netanyahu, "\u0130lk olarak \u0130ran, t\u00fcm Suriye'den geri \u00e7ekilmeli" dedi. Netanyahu, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,Netanyahu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde \u00fclkesinin Suriye'deki \u0130ran g\u00fc\u00e7lerini sadece s\u0131n\u0131rda de\u011fil t\u00fcm \u00fclkede vuraca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Netanyahu, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ve ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.