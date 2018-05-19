İsrail'den tarihî itiraf: Büyük darbe yedik

\u0130\u015fgalci \u0130srail ordusu, Gazze'de onlarca Filistinlinin \u00f6l\u00fcm\u00fcne ve y\u00fczlercesinin de yaralanmas\u0131na neden olan sald\u0131r\u0131lar sonras\u0131 Hamas kar\u015f\u0131s\u0131nda toplumsal ili\u015fki konusunda yenilgiye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti.\r\n,Conricus yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri yer verdi; "\u0130srail ordusu herhangi bir uyar\u0131da bulunmaks\u0131z\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015f bir m\u00fcdahale ile g\u00f6stericilerin b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oldu." \r\n,Conricus, Filistin taraftarlar\u0131n\u0131n medya sava\u015f\u0131n\u0131 kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf ederek s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti; Ya\u015fanan son \u00e7at\u0131\u015fmalar \u0130srail ordusunun itibar\u0131na a\u011f\u0131r bir darbe oldu ve Filistin taraftarlar\u0131 medya sava\u015f\u0131nda kazand\u0131."\r\n,Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n yerel kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde \u0130srail Ordu S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Jonathan Conricus'un Gazze'deki geli\u015fmelere y\u00f6nelik, "Hamas Hareketi bizim halkla ili\u015fkimize a\u011f\u0131r bir darbe vurmay\u0131 ba\u015fard\u0131" dedi\u011fi bildirildi.\r\n