İsrail'den tartışmalı yasa

Ba\u015fbakan Binyamin Netanyahu liderli\u011findeki a\u015firi sa\u011fc\u0131 koalisyon h\u00fck\u00fcmetinin destekledi\u011fi yasa, "Araplara kar\u015f\u0131 \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 kanunla h\u00fckme ba\u011flayaca\u011f\u0131 ve sistematik hale getirece\u011fi" gerek\u00e7esiyle yo\u011fun tepki \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Tasar\u0131 \u0130srail meclisinde 8 saat s\u00fcren tartu\u015fmal\u0131 oturum sonrasi 55'e kar\u015fi 62 oyla kabul edildi. \r\n\r\n,Yasaya itiraz eden Arap milletvekilleri ile Yahudi milletvekilleri arasinda sert tart\u0131\u015fmalar ya\u015fand\u0131. Arap milletvekilleri zorla salondan \u00e7ikart\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Anayasas\u0131 bulunmayan \u0130srail'de anayasa g\u00f6revi g\u00f6ren "temel kanunlar\u0131n\u0131n" i\u00e7ine girecek olan yasayla \u0130srail devleti, t\u00fcm d\u00fcnya Yahudiler'inin temsilcisi "etnik ve dini" bir ulus devlet olarak tan\u0131mlan\u0131yor.\r\n\r\n,Tasar\u0131yla, Arap\u00e7a resmi dil olmaktan \u00e7\u0131kacak ve \u00fclkenin tek resmi dili \u0130branice olacak. Tasar\u0131 metninde "\u00fclkede kendi kaderini tayin etme hakk\u0131 sadece Yahudilere aittir" ifadeleri yer aliyor. "Hukukta bir bo\u015fluk oldu\u011funda Yahudi dini kanunlar\u0131n\u0131n referans al\u0131naca\u011f\u0131" belirtiliyor. \r\n\r\n,Yasa tasar\u0131s\u0131yla n\u00fcfusun y\u00fczde 20'sini olu\u015fturan Araplar'\u0131n ikinci s\u0131n\u0131f vatanda\u015f konumuna d\u00fc\u015fece\u011fi ifade ediliyor. Tasar\u0131daki "\u0130srail'in ba\u015fkenti bir b\u00fct\u00fcn olarak Kud\u00fcs't\u00fcr" ifadelerinin, \u0130srail ve Filistin aras\u0131ndaki iki devletli \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn de \u00f6n\u00fcn\u00fc kapataca\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,Arap milletvekilleri yasan\u0131n "Arap haklar\u0131n\u0131 ihlal etti\u011fini " ve "demokrasiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc" s\u00f6yledi. Ortak Arap listesi yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yaparak tasar\u0131n\u0131n "\u00fclkedeki Arap vatanda\u015flara "sava\u015f a\u00e7mak" anlam\u0131na geldi\u011fini belirtti.,Yasala\u015farak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girebilmesi i\u00e7in mecliste iki farkl\u0131 oturumda daha onaylanmas\u0131 gereken tasar\u0131n\u0131n ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oturumlarda da ge\u00e7mesi bekleniyor.