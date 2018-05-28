İsrail'den Türkiye'ye F-35 engeli!

ABD'nin T\u00fcrkiye'ye teslim edece\u011fi F-35'ler konusunda \u0130srail'in endi\u015feli oldu\u011fu ve u\u00e7aklar\u0131n teslimini engellemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 haberleri g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,\u0130srailli gazete Haaretz'e konu\u015fan \u00fcst d\u00fczey bir \u0130srailli yetkili, \u0130srail'in F-35'lere sahip tek Orta Do\u011fu \u00fclkesi olmay\u0131 hedefledi\u011fini ve bu nedenle T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yak\u0131n temas halinde oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n,Yetkili, F-35'e ili\u015fkin detaylar\u0131n di\u011fer \u00fclkelere s\u0131zmas\u0131ndan ve \u0130srail ordusunun b\u00f6lgesel rekabetleri sebebiyle F-35'lerin kapasitesinin y\u00fckseltimesi konusunun T\u00fcrkiye ile payla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek istediklerini aktard\u0131.\r\n\r\n,ABD ve \u0130srail aras\u0131nda s\u00f6z konusu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin y\u00fckseltilmesine ili\u015fkin teknoloji transferi bulunuyor. \u0130srail, ABD ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri resmi olarak reddetse de T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderilecek F-35'lerin teslimat\u0131 konusunu yak\u0131ndan takip etti\u011fi biliniyor.\r\n\r\n,\u0130srail Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yetkililer, T\u00fcrkiye'nin F-35'lerin \u00fcretimine yat\u0131r\u0131m yapan az say\u0131da \u00fclkeden biri olmas\u0131na nedeninyle T\u00fcrkiye'ye 100 F-35'in teslimat\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7menin olduk\u00e7a g\u00fc\u00e7 s\u00f6yl\u00fcyor.