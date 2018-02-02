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İsrail, Gazze'yi vurdu
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir askerî noktayı vurduğu bildirildi.
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