'İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi'

'\u0130srail \u0130HA\u2019y\u0131 T\u00fcrkiye'den almak istedi'\r\n,Baykar\u2019\u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Haluk Bayraktar, \u0130HA\u2019n\u0131n hen\u00fcz ortada olmad\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde T\u00fcrkiye\u2019ye Heron\u2019lar\u0131 pazarlayan \u015firketin kendileriyle irtibata ge\u00e7erek ortakl\u0131k teklif etti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,"Tamam, insans\u0131z hava arac\u0131 teknolojisinde bir ba\u015far\u0131 \u00f6rne\u011fi olduk ama bu kendi ba\u015f\u0131na yeterli de\u011fil" diyen Bayraktar s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: \r\n\r\n,.,"Bu ba\u015far\u0131 farkl\u0131 alanlarda da kendini g\u00f6stermeli. Otomotiv sekt\u00f6r\u00fcnde \u00fclkemiz kendi otonom ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00fcretmeli. Elektrikli arac\u0131n\u0131 \u00fcretmeli. Yenilenebilir enerji teknolojileri \u00fcretmemiz gerek,Bir s\u00fcr\u00fc sekt\u00f6rde yenilik\u00e7i, a\u00e7\u0131k giri\u015fimler ger\u00e7ekle\u015ftirmeliyiz.,Haluk Bayraktar, "2004 y\u0131l\u0131nda, daha ortada \u00fcr\u00fcn (\u0130HA) yokken, bu alana y\u00f6nelik ufak bir ekiple at\u00f6lye gibi bir ortamda projeyi \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, o g\u00fcn\u00fcn T\u00fcrkiyesi\u2019nde bu \u00fclkeye bu \u00fcr\u00fcnleri (heron) satmak isteyen yabanc\u0131 bir firma, (\u00dclkemizin bakanl\u0131klar\u0131n\u0131n dahi haberi yokken. Bizim ne yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilip en yak\u0131nlar\u0131m\u0131z vas\u0131tas\u0131yla) bize ortakl\u0131k ve i\u015f teklifinde bulundular. , Farkl\u0131 \u00fclkelerdeki giri\u015fimleri destekleyen \u00fclke ve firmalar varken biz neden kendi i\u00e7imizdeki giri\u015fimcileri erken a\u015famada etkin bir \u015fekilde tespit edip destekleme s\u00fcre\u00e7lerini kurgulam\u0131yoruz?,Bug\u00fcn\u00fcn d\u00fcnyas\u0131nda orta teknoloji ve y\u00fcksek teknolojide katma de\u011feri y\u00fcksek olan \u00fcr\u00fcnlerde hamle yapmayan \u00fclkelerin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ekonomik ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 devam ettirmesi tehdit alt\u0131nda. ,DENEYAP At\u00f6lyesi gelece\u011fin teknoloji y\u0131ld\u0131zlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek, buradaki gen\u00e7lerimizin potansiyellerini ortaya \u00e7\u0131karmak i\u00e7in kurulmu\u015f bir at\u00f6lye. \u0130n\u015fallah Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 bunu t\u00fcm \u00fclkeye yayacak" dedi,Bizim en \u00f6nemli problemimiz cari a\u00e7\u0131ktan kaynaklanan sorunlar. ,STAR,\u015eimdiki programlar\u0131n amac\u0131 bu giri\u015fimleri, geli\u015fimleri ke\u015ffetmek, desteklemek. ,Bu sorunlara kar\u015f\u0131 olu\u015fturulabilecek \u00e7\u00f6z\u00fcm yerlile\u015fmek, yerli \u00fcretime ge\u00e7mektir. Biz bunu ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz"