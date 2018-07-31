İsrail mahkemesinden Filistinli kadın şaire hapis cezası

\u0130srail mahkemesi, \u0130srail vatanda\u015f\u0131 Filistinli kad\u0131n \u015fair Darin Tatur\u2019a sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir \u015fiirinden dolay\u0131 5 ay hapis cezas\u0131 verdi.\r\n,Haaretz gazetesinin haberine g\u00f6re, \u0130srail\u2019in kuzeyindeki Nas\u0131ra kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi, kente ba\u011fl\u0131 Er-Reyna beldesinde ya\u015fayan kad\u0131n \u015fair Tatur hakk\u0131nda sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015fiiri "k\u0131\u015fk\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k" i\u00e7erdi\u011fi su\u00e7lamas\u0131yla 5 ay fiili hapis cezas\u0131na h\u00fckmetti.\r\n,\u0130srail vatanda\u015f\u0131 36 ya\u015f\u0131ndaki Filistinli \u015fair Tatur, 2015 y\u0131l\u0131nda da sosyal medyada, \u201cDiren Halk\u0131m Diren\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015fiirinden dolay\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu \u015fiir \u00fczerine \u0130srail Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 iddianamede \u015eait Tatur\u2019a, "\u015fiddete te\u015fvik" ve "ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne" destek su\u00e7lamalar\u0131 y\u00f6neltmi\u015fti.\r\n,Nas\u0131r Sulh Ceza Mahkemesi de haz\u0131rlanan iddianamedeki su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmi\u015f ve 2016\u2019da Tatur\u2019u yakla\u015f\u0131k 6 ay ev hapsine mahk\u00fbm etmi\u015fti.