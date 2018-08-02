İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti

Son Dakika...\u0130srail sald\u0131rd\u0131, Rusya harekete ge\u00e7ti\r\n,.,\u0130srail Ordusu, "Golan Tepeleri'nin Suriye k\u0131sm\u0131n\u0131n g\u00fcneyindeki ter\u00f6r hedeflerine y\u00f6nelik hava operasyonu d\u00fczenlendi" ifadesini kulland\u0131. Ancak ka\u00e7 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc konusunda sessiz kald\u0131.\r\n,\u0130srail Radyosu, gece Suriye s\u0131n\u0131rlar\u0131ndaki Golan Tepeleri'ne hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi\u011fini ve 7 ki\u015finin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc d\u00fcnyaya duyurdu.\r\n,Bu haberlerin hemen ard\u0131ndan, Rus Interfax haber ajans\u0131 b\u00f6lgeyle ilgili fla\u015f bir haber daha verdi. Buna g\u00f6re, Rusya Golan Tepeleri'ne jandarma g\u00f6nderiyor.\r\n,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na dayand\u0131r\u0131lan haberde, Moskova\u2019n\u0131n b\u00f6lgede 8 g\u00f6zlem noktas\u0131 kuraca\u011f\u0131 da belirtildi. Gerek\u00e7e olarak da, \u201cOlas\u0131 provokasyonlar\u0131n engellenmesi\u201d g\u00f6sterildi.\r\n,D\u00fcn \u0130ran g\u00fc\u00e7lerinin a\u011f\u0131r silahlar\u0131n\u0131n, \u0130srail i\u015fgalindeki Golan Tepeleri\u2019nden 85 kilometre uza\u011fa yerle\u015ftirildi\u011fi duyurulmu\u015ftu. Ancak \u0130srail bu \u00e7ekilmeyi yetersiz buluyor.\r\n