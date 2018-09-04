İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı

Suriye'deki Esad rejimi, \u0130srail sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ve bat\u0131s\u0131ndaki Akdeniz k\u0131y\u0131s\u0131nda yer alan Tartus illerindeki baz\u0131 askeri b\u00f6lgelere hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenledi\u011fini iddia etti.,Haberde, Tartus ve Hama illerinde rejime ait askeri merkezlerin hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, baz\u0131 f\u00fczelerin de hava savunma sistemleri taraf\u0131ndan imha edildi\u011fi belirtildi.,AA'n\u0131n yerel kaynaklardan ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re hedef al\u0131nan s\u00f6z konusu b\u00f6lgelerde rejime ait bilimsel ara\u015ft\u0131rma merkezi ve savunma sanayi fabrikalar\u0131 yer al\u0131yor.,\u0130srail, son birka\u00e7 ayda Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve \u015eam illeri i\u00e7erisindeki rejim ve destek\u00e7isi \u0130ran'a ait askeri noktalara \u00e7e\u015fitli sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenlemi\u015fti.,Konuya ili\u015fkin \u0130srail'den bir a\u00e7\u0131klama gelmedi.,Esad rejiminin haber ajans\u0131 SANA, askeri kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, \u0130srail sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n L\u00fcbnan hava sahas\u0131n\u0131 kullanarak, Suriye'deki askeri b\u00f6lgeleri hedef ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.