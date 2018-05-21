İsrail tankları Suriye'yi vurdu

\u0130ran merkezli Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n yerel kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, i\u015fgal alt\u0131ndaki Golan tepelerinde bulunan \u0130srail ordusuna ba\u011fl\u0131 birlikler Suriye'nin g\u00fcneyindeki baz\u0131 k\u00f6ylere sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi.\r\n,Yerel kaynaklar Kuneytra beldesine ba\u011fl\u0131 El Hamur k\u00f6y\u00fcn\u00fcn de hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131larda Hizbullah mevzilerinin vuruldu\u011funu aktard\u0131. \r\n,Konuya ili\u015fkin \u0130srail ve Be\u015f\u015far Esad rejimi kaynaklar\u0131ndan herhangi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n,\u00d6te yandan Deyr ez-Zor'daki asker\u00ee bir havaalan\u0131nda \u015fiddetli patlamalar ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. \r\n,Uzmanlar, \u0130srail g\u00fc\u00e7lerinin i\u015fgal alt\u0131nda tuttu\u011fu Golan'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Suriye'nin g\u00fcneyindeki baz\u0131 b\u00f6lgelerde kontrol sa\u011flayarak kendisine ba\u011fl\u0131 \u00f6zerk bir y\u00f6netim olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n