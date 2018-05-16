İsrail, Türkiye’yi hedefe koydu

Filistin halk\u0131n\u0131n her zaman yan\u0131nda olan T\u00fcrkiye, \u0130srail\u2019in ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi katliama yine en b\u00fcy\u00fck tepkiyi g\u00f6steren \u00fclke oldu. , \u0130ngiltere\u2019de bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fta olmak \u00fczere Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, di\u011fer bakanlar\u0131m\u0131z ve siyasi parti liderleri \u0130srail\u2019i k\u0131nad\u0131. Gazze s\u0131n\u0131r\u0131nda protesto d\u00fczenleyen Filistinlilerden 61\u2019ini \u00f6ld\u00fcr\u00fcp 3 bine yak\u0131n Filistinliyi yaralayan \u0130srail\u2019in \u201csoyk\u0131r\u0131m ve devlet ter\u00f6r\u00fc\u201d yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a, \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu\u2019dan su\u00e7lama geldi. ,Yolsuzluk sebebiyle daha \u00f6nce evi 5 defa aranan Netanyahu Twitter\u2019dan \u201cErdo\u011fan, Hamas\u2019\u0131n en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7ilerinden biridir, dolay\u0131s\u0131yla kendisi ter\u00f6r ve katliamdan \u015f\u00fcphesiz \u00e7ok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaaz\u0131 vermesin\u201d diye Tweet att\u0131. Skandal a\u00e7\u0131klamalar\u0131na devam eden Netanyahu, silahl\u0131 m\u00fcdahalenin \u2018me\u015fru savunma\u2019 oldu\u011funu iddia ederek, \u201cHamas, \u0130srail\u2019i yok etme niyetinde ve bu hedefini ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in binlerce ki\u015fiyi telleri a\u015fmas\u0131 i\u00e7in s\u0131n\u0131ra g\u00f6nderiyor\u201d ifadelerini kullanarak, \u0130srail askerlerinin Hamas\u2019a kar\u015f\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 korudu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.,\u015eehit Filistinliler i\u00e7in 3 g\u00fcnl\u00fck mill\u00ee yas karar\u0131 alan T\u00fcrkiye, yaralanan Filistinliler i\u00e7in de devreye girdi. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Ahmet Demircan, Gazze\u2019deki yaral\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye getirilece\u011fini ve burada tedavi edileceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. Demircan \u201cGazze\u2019de yeterli ila\u00e7 ve malzeme olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yaral\u0131lar \u00e7ok b\u00fcy\u00fck risk alt\u0131nda. T\u00fcrkiye olarak daha ilk andan itibaren her t\u00fcrl\u00fc haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. O b\u00f6lgedeki yaral\u0131lara ula\u015fmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc tedbirimizi ald\u0131k. G\u00f6r\u00fc\u015fmeler olumlu sonu\u00e7lan\u0131r sonu\u00e7lanmaz T\u00fcrkiye olarak yaral\u0131lar\u0131 getirmek i\u00e7in haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 ile Cuma g\u00fcn\u00fc Yenikap\u0131\u2019da dev bir miting d\u00fczenlenecek. Yahudi Toplulu\u011funun da kat\u0131l\u0131m\u0131 ile \u0130srail vah\u015feti b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyaya bir kez daha anlat\u0131lacak. \u00d6te yandan Meclis\u2019te AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle \u0130srail\u2019in katliam\u0131 k\u0131nad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Netanyahu\u2019nun kendisine y\u00f6nelik \u201cHamas\u2019\u0131n destek\u00e7isi\u2026 Kendisi ter\u00f6r ve katliamdan \u00e7ok iyi anlar\u201d su\u00e7lamalar\u0131na Twitter'dan \u0130ngilizce olarak yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla cevap verdi: "Netanyahu'ya hat\u0131rlatma: Hamas ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc de\u011fildir ve Filistinliler de ter\u00f6rist de\u011fildir. Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu i\u015fgalci g\u00fcce kar\u015f\u0131 koruyan bir direni\u015f hareketidir. D\u00fcnya, zalimlere kar\u015f\u0131 Filistin halk\u0131 ile dayan\u0131\u015fma i\u00e7indedir."