BAŞA DÖN
YAŞAM - Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
DÜNYA - Rus milyarder, İsrail vatandaşı oldu
GÜNDEM - AK Parti kapı kapı geziyor
GÜNDEM - FETÖ'nün 'altın çocuğu'nun eşi tutuklandı
DÜNYA - Almanya'dan HDP’nin seçim kampanyasına savunma
DÜNYA - Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 100. yılını kutluyor
POLİTİKA - Bakan Soylu'dan CHP'li Tekin'nin iddialarına yalanlama
MAGAZİN - Survivor Kim Elendi, Kim Gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? (Survivor 28 Mayıs Eleme)
SPOR - S Sport Canlı İzle: Türkiye İran Maçı S Sport Canlı İzle | Türkiye İran maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
DÜNYA - İsrail'den Gazze'ye top atışı: 1 şehit, 1 yaralı
EKONOMİ - On Numara Sonuçları Öğren 28 Mayıs | On Numara Ne Zaman, Saat kaçta çekiliyor?
DÜNYA - Maryland'de sel hayatı felç etti
MAGAZİN - Çukur 31. Bölüm Sansürsüz İzle | Çukur Yeni ve Son Bölüm İzle (Show TV, Puhu, YouTube)
EĞİTİM - TİKA'nın eğitim verdiği Özbek gençler sertifikalarını aldı
MAGAZİN - Çukur Yeni Fragman: Çukur 32. yeni bölüm Fragmanı İzle (Çukur 32. İlk Sahne Youtube)
EĞİTİM - Maarif Okulları, Bosna Hersek'te kapılarını açıyor
EĞİTİM - 16 üniversiteye rektör atanacak
YAŞAM - Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
YAŞAM - 'Tankçı mermimiz bitti, sivillere ateş edin'
DÜNYA - Arap aktivistlerden Türkiye'ye destek kampanyası
İsrailli akademisyenden Türkiye'ye 'Yahudi lobisi' tehdidi
1
/
6
İsrailli akademisyen ve analist Edy Cohen, küstah bir çıkış yaparak dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yahudi lobisine işaret eden Cohen, Türkiye'ye ekonomik tehditler savurdu.