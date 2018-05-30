İsrailli bakandan Filistin direniş liderlerine suikast çağrısı

\u0130srail Kamu G\u00fcvenli\u011fi Bakan\u0131 Erdan, Kanal10 televizyonuna verdi\u011fi m\u00fclakatta, \u201cG\u00fcn boyunca y\u00fckselen gerilim ve at\u0131lan roketler nedeniyle, \u0130srail\u2019in Gazze \u015eeridi\u2019nde bu gece suikast politikalar\u0131na geri d\u00f6nmesi gerekiyor.\u201d dedi.\r\n,Gazze s\u0131n\u0131r\u0131nda bug\u00fcn ya\u015fanan gerilim nedeniyle Hamas liderlerini i\u015faret eden Erdan, \u201cHamas liderleri, b\u00f6lgede ya\u015fananlardan sorumlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00fcrekli olarak ifade etti\u011fimiz liderler, hayatlar\u0131ndan endi\u015fe duymalar\u0131 laz\u0131m.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Erdan, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u0130srail\u2019in Gazze\u2019deki Filistin direni\u015f \u00f6rg\u00fctlerine y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n artaca\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, \u201cBizim gerilimin t\u0131rmanmas\u0131n\u0131 istemedi\u011fimiz do\u011frudur. Ancak Hamas ve \u0130slami Cihad Hareketi bunu istiyor mu, istemiyor mu? Bilmiyoruz.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,\u0130srail'in son iki g\u00fcnde Gazze'deki Hamas ve \u0130slami Cihad \u00f6rg\u00fctlerine ait baz\u0131 merkezlere d\u00fczenledi\u011fi hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucu 4 Filistinli \u015fehit olmu\u015ftu.\r\n,\u0130srail Ordu S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnden bug\u00fcn yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada da "\u0130srail sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n, Gazze \u015eeridi'nde Hamas ve \u0130slami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurdu\u011fu ifade edilmi\u015fti.\r\n,Buna kar\u015f\u0131n \u0130srail kaynaklar\u0131, Gazze\u2019den bug\u00fcn at\u0131lan havan toplar\u0131 sonucu Gazze s\u0131n\u0131r\u0131ndaki A\u015fkelon Yahudi yerle\u015fim biriminde 3'\u00fc asker 5 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.